İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, eğlenceli bir hedef peşindeydim. Hemen hepimizin görmeye tahammül edemediği, tadına veya kokusuna dayanamadığımız bir besin mutlaka vardır. Bu durum ünlüler için de geçerli tabii. Ben de Doğa Rutkay, Emre Altuğ ve Zerrin Özer'in görmeye bile dayanamadığı besinleri öğrendim.







PATLICAN FOBİSİ

Doğa Rutkay, patlıcan görmeye dayanamadığını söylüyor: "Benim çok ciddi bir patlıcan fobim var. Bırakın sofrada görmeyi, manavda görmeye bile tahammül edemiyorum, hemen fenalaşıyorum. Başımdan patlıcanla ilgili bir şey geçip geçmediğini de tam hatırlamıyorum ama formuna bile dayanamıyorum" diyor.



CEVİZ SEVMİYOR

Emre Altuğ'un ise kimselerde olmayan bir fobisi var: Ceviz fobisi... Altuğ "Küçüklüğümden beri ceviz görmeye dayanamıyorum. Sanırım sanat dünyasında tek ceviz sorunu olan benim" demiş.







ŞEFTALİ KORKUSU

Zerrin Özer'in iki büyük korkusu varmış. Bunlardan biri böcek görmek, diğeri ilginç ama şeftaliymiş. Şeftaliye dokunmak bir yana, bakamazmış bile... Limon, elma ve şeftali gibi meyvelerin insanlarda takıntı yaptığı bilinir... Ünlü sanatçı şeftali kelimesini duyunca yüzünü buruşturuyormuş, kokusunu duyunca içi hoş oluyormuş...Tabii bu durumda Zerrin Özer'in hayatı boyunca şeftali yemediğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Ben de sıvadım kolları; içine şeftali, ceviz ve patlıcan gizlediğim üç tarif yaptım. Kimbilir belki ünlülerimiz bir gün bu tarifleri dener ve bu lezzetler ile barışırlar.



PATLICANLI BROWNIE



MALZEMELER



2 adet küçük patlıcan (yaklaşık 400 gr., soyulmuş ve haşlanmış)

400 gr. bitter çikolata

2 yemek kaşığı bal

3 yumurta

60 gr. badem unu

1 yemek kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Çeyrek çay kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Soyulup haşlanmış patlıcanı bir kaba alarak çatalla eziyoruz . Ezilmiş patlıcanların üzerine parçaladığımız bitter çikolatayı ekliyoruz ve eriyinceye kadar tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kalan diğer malzemeleri de ilave ediyoruz . Hamuru yağlanmış unlanmış bir kek kalıbına aktarıyoruz. Üzerine ceviz ve istediğimiz meyve dilimleri yerleştiriyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kek piştikten sonra parçalanmaması için iyice soğuyana kadar dokunmuyoruz.

NOT: Tarifte patlıcan, yağ yerine kullanılıyor.







CEVİZLİ ACIBADEM



MALZEMELER



2 adet yumurta akı

1 su bardağı çekilmiş ceviz

3/4 su bardağı şeker

1/4 su bardağı pirinç unu



YAPILIŞI:

Yumurta aklarını kar beyaz olana kadar çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. Kek kıvamından biraz daha yoğun bir kıvamda olacaktır. Bir tatlı kaşığı yardımıyla tepsiye kaşık kaşık döküyoruz. Ben birkaç tane de küçük kek kalıplarına döktüm, öyle de güzel oluyor. Dilerseniz üzerine yarım ceviz veya dövülmüş ceviz koyabilirsiniz. Kurabileri 10 dakika tepside dinlendiriyoruz. Daha sonra 170 derece ısınmış fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında pişecektir. Fırından aldıktan sonra 10 dakika soğumasını bekleyip servis ediyoruz.



ŞEFTALİLİ ARMUTLU MUFFIN



MALZEMELER



1.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı un

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 adet şeftali

1 su bardağı süt

3 yumurta

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı toz badem



ÜZERİ İÇİN

1 adet şeftali

1 adet armut



YAPILIŞI:

Yumurta, şeker ve vanilyayı bir kasenin içine alıyoruz ve mikserle köpürene kadar çırpıyoruz. Süt, ayçiçeği yağı, toz badem, tarçın, kabartma tozu ve elenmiş unu ekleyip karıştırıyoruz. Muffin kalıplarının içine yağlı kağıt yerleştiriyoruz ve hamurun yarısını, kalıpların yarısına kadar paylaştırıyoruz. Rondodan çekilmiş şeftali ve armudu orta kata serpiştirip kalan hamuru üzerine ilave ediyoruz. 180 dereceye ayarlanmış fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişiriyoruz. Ilınınca servis ediyoruz.