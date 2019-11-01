İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mayhoş mu, nahoş mu olduğuna tam karar veremediğim, kiminin çok sevdiği, kiminin ise pek hazetmediği bir lezzet olan muşmuladan bahsedeceğim.

Muşmula, beyaz ve pembe renklerde çiçekler açan bir ağaç ve bu ağacın buruk tatlı meyveleridir. Ülkemizde genellikle Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde yetiştirilir. Muşmulanın yenilir hale gelmesi için renginin koyu kahverengi bir hal alması gerekir. Enerji verdiği, sindirim sistemine ve sinir sistemine iyi geldiği bilinir. 100 gram muşmula, ortalama 49 kaloriye eş değerdir. C vitamini ile karoten ve çeşitli mineraller içerir. Bağırsakların ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Böbrek ve mesanedeki kum ve taşları dökmeye yardımcı olur.

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.



MUŞMULA TURŞUSU



MALZEMELER

2 kg. olgunlaşmamış muşmula

300 gr. toz şeker

İçme suyu

Tuz

YAPILIŞI: Muşmulaları yıkayıp süzülmeye bırakıyoruz. Üzerine ufak çizikler atıyoruz. Uygun bir kavanoza şeker ve muşmula olmak üzere kat kat diziyoruz. Ağzı kapalı olarak bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün kavanozdaki meyvelerin üzerine biraz tuz ekiyoruz ve kavanozu içme suyuyla dolduruyoruz. Kavanozun kapağını kapatıp 15- 20 gün olgunlaşmaya bırakıyoruz.



MUŞMULA REÇELİ



MALZEMELER

1 kg. olgun muşmula

750 gr. toz şeker

1 adet limon

Yarım çay kaşığı öğütülmüş tarçın

YAPILIŞI: Olgun muşmulaları öncelikle bol suyla güzelce yıkıyoruz ve ardından çekirdeklerini dip kısmı ile beraber ayırıyoruz. Temizlenen muşmulaları ezerek püre kıvamına getirdikten sonra reçelini yapabiliriz. Derin bir reçel tenceresine toz şeker, su ve muşmulaları koyuyoruz. Suyun miktarını göz kararı belirleyebilirsiniz. Reçelimizi arada bir karıştırarak fokurdamasını bekliyoruz. Orta ateşte kaynama noktasına ulaşan muşmula reçelimizi kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Reçelimizi ocaktan almadan evvel içerisine tarçın ve limon suyunu ilave ediyoruz. Kavanoza doldurup ters çevirerek reçelimizi soğumaya bırakıyoruz.



MUŞMULALI TART



MALZEMELER

1 büyük fincan elma sirkesi

1 adet yumurta

250 gr. margarin

4 kaşık toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1-2 çay kaşığı tarçın

Aldığı kadar un

HARÇ IÇIN:

400 gr. muşmula

1 bardak toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

ÜZERI IÇIN:

3 kaşık pudra şekeri

YAPILIŞI: Sirke, yumurta, margarin, toz şeker, vanilya ve kabartma tozunu karıştırıyoruz. Sert bir hamur elde edene kadar un ekliyoruz. Hamurun üçüe birini ayırıp buzdolabında bir saat dinlendiriyoruz. Harç için; muşmulaları küp küp doğrayıp tarçın ve toz şekerle birlikte pişiriyoruz. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Tart hamurunu kalıba yayıyoruz. Ortasına muşmulalı harcı yerleştiriyoruz. Tarçın serpip buzdolabından aldığımız hamuru tartın üzerine rendeliyoruz ya da üzerine sadece muşmula koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pembeleşene kadar pişiriyoruz.