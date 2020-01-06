İnce belli, sıcacık, halis muhlis bir Türk lezzetidir çay... Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, çay seçimidir. Damak tadımıza uygun olan çayı bulup doğru demleme teknikleri ile demlememiz gerekiyor... Çay; yalnızca kahvaltıda ve yemeklerden sonra içilen, sıcak bir Türk içeceği değildir. Bugün size çayın aromasını alabileceğimiz farklı lezzetler hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?



TAVŞAN KANI ÇAYIN PÜF NOKTALARI



Çayı demliğe almadan bir kez yıkamanız, çayın tozundan arınmasını sağlar.

Çayın tamamen suyun dibine çökmesi, tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin. Veya hızlı demlenmesi için bir bardağa çayı döküp boşaltabilirsiniz.

Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 15 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar. Ayarı kaçırmamanız gerekiyor.

'Ecevit usulü çay' olarak bilinen, soğuk su ile çay demleme yöntemi de bambaşka bir lezzet sunuyor.



ÇAYLİ CEVİZLİ KEK



MALZEMELER



3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı demlenmiş çay

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kırık ceviz

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri 3 dakika mikserle çırpıyoruz. Yağ, çay ve cevizi ekleyip karıştırıyoruz. Kabartma tozu, un ve vanilyayı eliyoruz, karışıma ekleyerek yumuşak kıvamlı kek hamuru elde ediyoruz. Kek kalıbının dibini yağlıyoruz. Hamuru dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



SÜTLÜ ÇAY



MALZEMELER

1 su bardağı sıcak süt

Yarım su bardağı sıcak çay demi

3–4 tane kakule (isteğe bağlı )

Şeker (damak tadınıza kalmış)

Bir çimdik tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Hazır sıcak çayınız varsa, sadece bir bardak sütü, cezvede tam kaynamaya başlayınca ateşten alıyoruz. Sonra içine yarım su bardağı sıcak çay demini döküyoruz. Şeker ya da tuz katarak afiyetle içiyoruz.



ÇAYLI KAHVELI KURABİYE



MALZEMELER

1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta (sarısı içine)

1 çorba kaşığı kuru çay

2 çorba kaşığı granül kahve

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Önce oda sıcaklığındaki margarini, şekeri, sıvı yağı ve yumurta sarısını karıştırıyoruz. Çay, kahve ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Azar azar un ilave edip yoğuruyoruz. En son kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İstersek, önce yumurta akına, sonra fındığa bulayıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış olan fırına veriyoruz, 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.