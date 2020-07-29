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İDİL ÇİMRİN
29 Temmuz 2020, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Sodalı içecekler

İdilika' nın Mutfağı'nda bugün, kavuran yaz sıcaklarına inat içinizi serinleten sodalı içecekler var. Sıcaklar tekrar bastırdı, bundan mütevellit soğuk içeceklere ihtiyaç her geçen saniye artıyor. Ancak ne içsek bilemez hale geliyoruz. Yani soğuk kahveleri içtik, limonataların tadına vardık, soğuk çaylar çoktan bitmişti. Geçmiyor o açlık, soğuk içeceğe olan ihtiyaç bitmiyor. O zaman sodayı devreye sokmanın vakti geldi. Bu yapacağımız sodalı içeceklerde şeker oranını kendinize göre ayarlayabilir, dilerseniz yalnızca meyvenin şekerinden yararlanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

REYHANLI SODA

MALZEMELER



1 demet reyhan
6 su bardağı su
1.5 çay kaşığı limon tuzu
su bardağı toz şeker
1 şişe soda

YAPILIŞI:

Kaynattığımız suyun içine reyhan yapraklarını atıyoruz ve 30 dakika bekliyoruz. Ardından reyhanlı suyu süzüyoruz. İçine limon tuzunu ve şekeri ilave ediyoruz, eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbeti buzdolabında saklıyoruz ve soda ile karıştırarak servis ediyoruz.

ÇİLEKLİ NANELİ SODA

MALZEMELER

2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 tatlı kaşığı kaşığı toz şeker
6 yaprak taze fesleğen
5 adet çilek
1 çimdik tuz
1 şişe sade soda



YAPILIŞI:

Soda hariç tüm malzemeyi rondodan çekiyoruz. Ardından üzerine sodayı ekliyoruz.

ZENCEFİLLİ SODA

MALZEMELER



Yarım kase bal
Yarım kase soyulmuş zencefil
6 adet sade soda
Taze nane yaprakları

YAPILIŞI:

Minik parçalar haline getirdiğimiz zencefili ve balı bir tavada yavaş yavaş orta ısıda pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca karıştırarak pişiriyoruz. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Bir sürahinin içine önce zencefil ve bal karışımını, ardından da sodayı ekliyoruz. Son olarak bol buz ekleyerek servis ediyoruz.

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