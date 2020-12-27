Herkese merhaba. Yeni yıla adım adım yaklaşırken, sizler için alternatif yılbaşı lezzetleri hazırlamaya devam ediyorum. Yılbaşı sofrası hazırlamaya bayılıyorum. Çoğunlukla bu görev bana düşüyor. Bazen açık büfe davet sofraları hazırlarken buluyorum kendimi, bazen de alelacele arkadaşlarımı ağırlamak için oradan oraya koştururken. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



SOSLU HİNDİ



MALZEMELER

1 adet temizlenmiş hindi

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 limon suyu

Yarım çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: Derince bir kasenin içinde sıvı yağ, yoğurt, limon suyu ve salçayı karıştırıyoruz. Diğer baharatları da ilave ediyoruz. Hindinin tüylerini iyice temizleyip tütsülüyoruz. Daha sonra hazırladığımız sostan içine ve üzerine bolca sürüyoruz ve büyük boy tepsiye koyuyoruz. Hindinin üzerini streç ile kaplayıp buzdolabına kaldırıyoruz. Bu işlemi mümkünse hindiyi pişirmeden bir gün önce yapmak gerekiyor. Ertesi gün fırında pişiriyoruz.



ÇİKOLATALI KESTANE TOPLARI



MALZEMELER

1 kg. kestane

Yarım su bardağı şeker

1 paket yulaflı bisküvi

2-3 paket bitter çikolata

YAPILIŞI: Kestanelere + şeklinde çizik atıp haşlıyoruz. Kabuklarını soyuyoruz, üzerine şeker ekleyip bir süre daha kaynatıyoruz. Püre haline getirip bisküvileri ekliyoruz ve buzdolabına koyuyoruz. Soğuyan harçtan parçalar alıp top haline getiriyoruz. Benmaride eritilmiş çikolataya bulayıp yağlı kağıt üstüne koyuyoruz. Süsleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Soğuyunca servis ediyoruz.



PORTAKALLI PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıkılmış portakal suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

2.5 su bardağı su

1 kahve fincanı rendelenmiş portakal kabuğu

3 adet kesme şeker

Tuz

YAPILIŞI: Pirinci yarım saat kadar tuzlu suda bekletiyoruz. Bir tencerede tereyağını eritip pirinci kavuruyoruz. Üzerine su, portakal suyu, tuz ve şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Fokurdamaya başlayınca ateşi kısıp pirinç suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pilavın pişmesine yakın portakal kabuklarını ilave edip karıştırıyoruz.