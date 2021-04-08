İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hepimizin çok severek tükettiği, tatlı kültürümüzün mihenk taşlarından biri olan kadayıflı tariflere yer veriyorum. En sevdiğim kadayıflı tarifleri sizlerle paylaşırken öncelikle her zamanki gibi bir bakalım kadayıf neymiş, ne zaman ortaya çıkmış, biz nereden öğrenmişiz... Kadayıfın tarihi Selçuklular dönemine kadar uzanır. Kadayıf ya da tel kadayıf, un ve suyun karıştırılmasıyla hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilir. En çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilir. Kadayıf sözcüğü Arapça'dan gelen kadife sözcüğünün çoğuludur. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KADAYIFLI ŞEKERPARE



MALZEMELER

ŞERBETİ İÇİN:

3.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

İÇ HARCI İÇİN:

150 gr. tel kadayıf

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı kavrulup ince çekilmiş fındık içi

HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

150 gr. yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

2-3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

SÜSLEMEK İÇİN:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Bir tencereye şekeri ve suyu alıyoruz. Sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip bir beş dakika daha kaynatarak soğutuyoruz. İç harcımız için tereyağını eritiyoruz. Üzerine kadayıfı ekliyoruz. Orta ateşte, sürekli karıştırarak rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Rengi dönünce içine fındığı da ekleyerek biraz daha kavuruyoruz. Ocaktan alıp soğutuyoruz. Şekerpare hamurumuz için bir kaba pudra şekeri, tereyağı, sıvı yağ, süt, sirke, yumurta ve bir tutam tuzu koyarak biraz karıştırıyoruz. Kabartma tozunu ve unu ekleyerek kulak memesi kıvamında, elimize yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Cevizden biraz büyük parçalar kopararak elimizde yuvarlıyoruz. Tam ortasına bir tatlı kaşığı kadayıflı harçtan koyarak hamuru üstte toplayarak yuvarlıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine soğuk şerbeti döküyoruz.



KADAYIFLI KEK TATLISI



MALZEMELER

200 gr. çiğ kadayıf

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı toz şeker

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI:

İlk olarak kadayıfı bir yemek kaşığı şekerle kavurup soğutuyoruz. Tepsinin dibini yağlayıp biraz kadayıf serpiştiriyoruz. Kek harcı için yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Sırasıyla yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak cevizi ve kadayıfın yarısını da ekleyerek kek harcını tepsiye yayıyoruz. Kalan kadayıfı da en üste serpiştirip orta derecede önceden ısıltılmış fırına veriyoruz. Keki fırından çıkarıp şerbetimizi hazırlıyoruz. Biraz bekleyip ilk sıcaklığı çıkan şerbeti, soğuyan kekin üzerine döküyoruz.