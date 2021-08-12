Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis hoşaf tarifleri var. Peki soruyorum; hoşaf ile komposto aynı şey midir? Ya da arasındaki fark nedir? Hoşaf, kuru meyveler ile yapılırken; komposto, taze ya da dondurulmuş meyveler ile hazırlanıyor. Mesela kuru üzüm, kuru kayısı gibi kuru meyveleri şeker ve su ile pişirince hoşaf yapmış oluyoruz, ancak elma, vişne, ayva gibi taze meyvelerle yaptığımızda komposto diyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



VİŞNE KOMPOSTOSU



MALZEMELER

2 kg. vişne

3 lt. su

4 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Vişneleri sap ve yapraklarından arındırın. Güzelce yıkadıktan sonra tencereye alın. Üzerine suyu ilave ederek ocağı yakın. Vişneler kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra şekeri ilave edin. 15 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara doldurun.



ŞEKERSİZ KOMPOSTO



MALZEMELER

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuru kayısı, yaban mersini ve kuru siyah üzüm

6-7 adet erik

1 adet elma

3 adet karanfil

YAPILIŞI: Kuru malzemeleri yıkadıktan sonra üzerini geçecek kadar su doldurun. Bu sırada elmaları küçük küçük doğrayın. Beş dakika sonra elma ve erikleri karışıma ekleyin.



KAYISI HOŞAFI



MALZEMELER

Orta bir kase büyüklüğünde kurutulmuş kuru kayısı

1 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm

1 su bardağından eksik toz şeker

2-3 adet limon tuzu

1.5 litre su

YAPILIŞI: Orta boy tencerenin içine suyu döküp üzerine şekeri ve limon tuzunu atıp kaynamasını bekleyin. Kaynayan suya, çekirdeksiz üzümleri atıp ardından kayısıları ilave ederek pişirmeye bırakın. Orta ateşte yaklaşık 20-25 dakikada zaten kayısıların arası açılacak ve büyüyecektir. Şekeri sizin damak tadınıza az gelirse, tekrar bir miktar toz şekeri suda eriterek ilave edin. Daha sonra kaselere pay edip buzdolabında dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis yapın.