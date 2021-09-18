Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün ters köşe lezzetlere yer veriyorum... Normalde başka formlarda görmeye alışkın olduğumuz malzemelerin sıra dışı kullanımları mümkün.

Kadayıf, irmik denilince hemen aklımıza tatlı lezzetler geliyor. Acı biberi ise asla bir çikolatalı lezzetin içinde düşünemeyiz, öyle değil mi? Ama değil. Deneyin, görün, pişman olmayacaksınız.







ACI BİBERLİ ÇİKOLATALI TATLI

MALZEMELER

2 adet yumurtanın sarısı

4 çorba kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

4 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

120 gram bitter çikolata

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tutam karabiber

YAPILIŞI: Yumurta sarısı, toz şeker, süt ve unu bir tencereye alıyoruz. Karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyoruz. Ocaktan alıp tereyağı, vanilya ve rendelenmiş çikolatayı ilave edip karıştırıyoruz. Muhallebi ılıklaştıktan sonra pul biber ve karabiberi de ekliyoruz.







KADAYIFLI PERDE PİLAVI

MALZEMELER

3 su bardağı pirinç

1 çay bardağı badem

3 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

200 gram kadayıf

150 gram tereyağı

4.5 su bardağı tavuk suyu ya da su

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı zerdeçal

YAPILIŞI: Tereyağı ve sıvı yağda soğanı kavuruyoruz. Yıkanan pirinçleri ekleyip 5 dakika kavuruyoruz. Sırasıyla badem, kuş üzümü ve kuru üzüm koyuyoruz. Tuz, şeker ve tarçın ekleyip, suyu ilave ediyoruz. 1 çay bardağı sıcak suda zerdeçalı karıştırıp onu da tencereye döküp pişiriyoruz. 100 gram tereyağını eritiyoruz. Kadayıfla harmanlıyoruz. Cam fırın kabına kadayıfları döşüyoruz. Pilavı kadayıfların içine boşaltıyoruz. Üstünü folyoyla kapatıyoruz. 180 derecede kadayıfları kızarana kadar pişiriyoruz.







İRMİKLİ KÖFTE

MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma (dana-kuzu karışık)

4 çorba kaşığı irmik

3 çorba kaşığı su

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 orta boy kuru soğan

1 yumurta

2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karbonat

1-2 damla limon suyu

YAPILIŞI: İrmiği su ile ıslatıyoruz. Kıymayı da ekleyerek karıştırıyoruz. Rendelenmiş ve avuç içi ile iyice sıktığımız susuz soğanı, baharatları ve yumurtayı ekliyoruz. Köfte harcımızı karıştırmadan üzerine yarım çay kaşığı karbonatı ve üzerine 1-2 damla limon suyunu ekliyoruz. Harcımızı iyice yoğurarak, 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz. Köfte şekli veriyoruz. Döküm tavamızı fırça ile yağlıyoruz ve ısıtıyoruz. Çevirerek pişiriyoruz.