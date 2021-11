İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sıra dışı dolmalara yer veriyoruz.



ETLİ PIRASA DOLMASI



MALZEMELER

4 adet kalın pırasa

1 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

200 gr. çekilmiş et (kıyma)

1 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Tuz







YAPILIŞI: Pırasaları temizleyerek yaklaşık 1 parmak uzunluğunda dilimleyin. Bir tencerede tuzlu su ile haşlayın. Pırasalar yumuşayıp katları açıldığında ocaktan alarak süzün. İç harcının yapımına başlayın. Soğanları yemeklik minik minik doğrayın, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile tencerede kavurun. Üzerine kıymayı ilave ederek rengi dönene kadar kavurun ve yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin. Son olarak karabiber, maydanoz ve tuzu ilave ederek ocaktan alın. Pırasaların katlarını açın ve iç kısımlarındaki şeffaf zarları temizleyin. Tek tek her birini temizledikten sonra sarma işlemine başlayabilirsiniz. Pırasaların içine 1 tatlı kaşığı iç harcından koyarak sarın ve sarmaların her iki yanını una bulayın. Pişirme tencerenizin dibine artan pırasa yapraklarını dizin ve üzerine sardığınız pırasaları sıralayın. En üstünü de pırasa yaprakları ile kapatarak bir su bardağı sıcak su ile salçalı suyu ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı sarmaların üzerine gezdirin. Kısık ateşte pırasalar ve pirinçler yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı pişirin.



ETLİ GİRİT KABAĞI DOLMASI



MALZEMELER

2 kg. Girit kabağı

250-300 gr. orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

3-4 adet orta boy domates

2 adet kuru soğan

1 kaşık biber salçası

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

Karabiber

Tuz

SOS İÇİN:

1.5 çorba kaşığı kuru nane

Yarım limon suyu

3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı su

YAPILIŞI: Kabaklarımızı oyalım, tuzlu suya atarak kara suyunu çıkaralım. İçi için soğanlarımızı ince ince, domateslerimizin ise kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım. Nane ve maydanozumuzu ince kıyalım. Salça, tuz ve karabiberimizle iyice harmanlayalım, kıyma ve pirincimizi en son ekleyip tekrar karıştıralım. Kabakları tuzlu sudan çıkarıp iyice yıkayalım, iç harcımızı dolduralım. Tencereye dizdiğimiz kabaklara 2 bardak su ekleyelim. Sos malzememizi bir kapta karıştıralım. Dolmalarımızın ateşten inmesine 2-3 dakika kala kabakların içine bir kaşık yardımıyla pay edelim. Kısık ateşte pişirelim.



SEBZELİ SARI BİBER DOLMASI



MALZEMELER

6 adet sarı biber

Birer adet patlıcan, kabak, patates ve havuç

5-6 adet mantar

2-3 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

SOS İÇİN:

1 adet soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 adet büyük boy domates

1 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet kesme şeker

2 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar karabiber

YAPILIŞI: Sos için soğanı kıyıp zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Doğranmış sarımsak ekleyip karıştırın. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates ilave edin. Ardından kıyılmış biber katın. Salçaları, kesme şekeri, tuz ve karabiberi ekleyip pişirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanoz ilave edin ve karıştırın. Ayrı bir yerde sarı biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Kalan sebzeleri de küp küp doğrayıp, ayrı ayrı sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sosla karıştırıp kenara alın. Sarı biberlerin çekirdek yataklarını çıkarıp, ortalarına sebzeli soslu karışımı pay edin.