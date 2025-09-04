İDİL AÇIKALIN

Yaz sezonunu bitirmek üzereyken, evlerde kışlık hazırlıklar başladı bile. Bakalım ev yapımı eriştelerimizi beğenecek misiniz?

EV YAPIMI ERİŞTE

MALZEMELER

20 adet yumurta

3 litre süt

3.5 yemek kaşığı tuz

6.5-7 kilogram un





YAPILIŞI: Öncelikle sıvı karışımımızı hazırlıyoruz. Yumurtaları uygun bir kapta bir el çırpıcısı ile çırpın. Ardından süt ekleyin, iyice karışmasını sağlayın ve tuz ilave ederek bir-iki defa daha karıştırın. Unun yarısından fazlasını yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Bu havuza sıvı karışımı dökün ve kenarlardan un alarak, hamuru toparlamaya başlayın. Ele yapışmayan, biraz sert bir hamur elde edene kadar un ilavesiyle hamuru yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra, durulayıp suyunu sıktığınız nemli bir mutfak bezini hamurun üzerine örterek 1 saat süre ile dinlenmeye alın. Dinlenme süresinin sonu hamuru bıçakla kesip eşit büyüklükte iri bezelere ayırın ve yuvarlayıp un serptiğiniz bir tepsiye dizin, bezelerin üzerini nemli bir bez ile örtün.

YUFKALAR NEMLİ OLSUN

Genelde yumurta sayısı kadar beze olması idealdir. Bu aşamanın ardından yanınıza bir kap un alın ve açacağınız sofraya un serperek, bezelerinizi bir bir açmaya başlayın. Evinizin geniş ve havadar bir alanına temiz çarşaflar veya sofra bezleri yayın. Açtığınız yufkaları oklava yardımıyla zarar vermeden bu alana serin. Yufkaların hiçbir kenarının birbirinin üstüne gelmemesine özen gösterin. Açma işlemi bittikten sonra yufkaları kuruması için beklemeye alın. Hava sıcaklığına göre kuruma süresi değişebilir, kolaylaştırmak için ara ara yufkaları zedelemeden alt üst edebilirsiniz. Kurumaya başlayan yufkaların yavaş yavaş kenarlarının kıvrılmaya başladığını göreceksiniz. Kesinlikle çok fazla kurutmamalısınız parçalanır ama çok yumuşak da olmamalı yoksa birbirine yapışır. Yani ne kırılacak kadar kuru, ne de yapışacak kadar ıslak olacak. Kesilebilecek ölçüde, hafifçe nemli kıvamda ise yufkalarımız hazır demektir. Kesme aşaması için; yufkalardan 2 adet alın ve üst üste koyun. Tam ortasından kesin ve kestiğiniz yarım parçanın birini, diğer yarının üzerine kapatın. (Yarım ay şeklinde dört parça üst üste olmuş olacak.) Ardından yufkaları, yaklaşık iki parmak genişliğinde, enine şeritler halinde kesin. Her bir şeridin, düz kenarını bir hizaya getirerek erişteleri kesmeye başlayın.

EŞİT ÖLÇÜDE KESELİM

Kesim aşamasında orta ve işaret parmağınızdan yardım alarak kendinize ölçü yapın. Çok kalın kesmemeye özen gösterin. Arzu ederseniz bu aşamayı hızlandırmak için, her biri 4 kat olan 2 adet şeridi üst üste koyup da kesebilirsiniz. Kestiğiniz erişteleri bir kaba toplayın ve çok biriktirmeden, yufkaları serdiğimiz alana mümkün olduğunca dağınık bir şekilde ve nazikçe kırmamaya özen göstererek serpip kurumaya bırakın. Erişteleri kuruma aşamasında, ara ara fazla zedelemeden karıştırın. Son olarak; fırınınızı 180 derecede 15 dakika ısıtın ve kapatın ya da davul fırınsa iyice kızdırıp, kapatın.

Kuruyan eriştelerinizi bir fırın tepsisine yayın ve ısınmış fırının içinde 1 saat süre ile bekletin. Fırınlama işlemi ev makarnalarımızın daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Daha küçük ölçekte yapmak isterseniz, istediğiniz oranda ölçüleri bölüp, azaltabilirsiniz. Verdiğim ölçülerden resimlerde görünen yuvarlak, büyük fırın tepsisiyle, iki fırın tepsisi dolusu erişte elde ettim. Kuru ve temiz bir yerde muhafaza edebilirsiniz.



ISPANAKLI

MALZEMELER

1 su bardağı ıspanak püresi

3 orta boy yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Ispanak püresi için;

200 gr. kadar ıspanak

1 küçük çay bardağı (75 ml) (su ile pişirip püre yapın)

YAPILIŞI: Ispanak, yumurta ve tuzu iyice karıştırıp, kontrollü bir şekilde un ekleyerek sert bir hamur yoğurun. Bezelere ayırıp en az 1 saat dinlendirin. Bolca un ile yufkaları açın. İster güneşte, ister bir tavada, isterseniz de benim gibi sacda çok hafif pişirip, istediğiniz şekil ve boyda kesebilirsiniz. Biraz nemi gittikten sonra mümkünse erişteleri evde kurutun.