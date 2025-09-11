İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Nevşehir'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Nevşehir'in de kendine has yöresel lezzetleri bulunuyor. Nevşehir; sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılara kadar birçok lezzetiyle diğer şehirlerden ayrılıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu kent; bulunduğu coğrafi konum itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip.





SOĞANLAMA



MALZEMELER

2 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

Bir tutam tuz

YAPILIŞI: Tavada kızmış sıvı yağa, yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan soğanlara pul biber ve tuz ekliyoruz. Üzerine yumurta kırıyoruz. Yumurta pişince servis ediyoruz.





ASİDE TATLISI



MALZEMELER

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

2 su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Sıvı yağı ısıtıp unu kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkınca su ilave edip, çektiriyoruz. Üzerine pekmezi de ilave edip, kavurmaya devam ediyoruz. Helvamız olunca cevizlerle süslüyoruz.



KABAK ÇEKİRDEKLİ ERİŞTE



MALZEMELER

1 kâse kabak çekirdeği

1 kâse erişte

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kabak çekirdeklerini rondoda çekiyoruz. Erişteleri haşlıyoruz. Haşlanan eriştelerin üzerine eritilmiş tereyağı döküyoruz ve üzerine rondoda çektiğimiz kabak çekirdeklerini ilave ediyoruz. Erişteyi sıcak olarak servis ediyoruz.