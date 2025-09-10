İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, bugün iştah açıcı üç tarifle karşınızdayım. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SEBZELİ ÇORBA



MALZEMELER

1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

4'er adet bebek kabak ve bebek patlıcan

12-14 adet taze fasulye

1 adet havuç

1'er adet kırmızı ve sarı dolmalık biber

1 adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su

4-5 yaprak pazı

1 kutu (200 ml) krema

Tuz



YAPILIŞI: Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı hafifçe kavurun. Doğradığınız sebzeleri ekleyip bir-iki dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip üç-dört dakika daha pişirin. Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın, çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılımasını sağlayın. Yavaşça karıştırmaya devam ederek iki dakika pişirin.



TAVUKLU BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı sıvı yağ

6 adet sivri biber

2 çorba kaşığı biber salçası

4 su bardağı tavuk suyu

6 adet tavuk budu

Tuz

Karabiber

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 adet domates

2 çorba kaşığı domates salçası

1 büyük diş sarımsak

2 çorba kaşığı soya sosu



YAPILIŞI: Soğanları minik minik doğrayıp soteliyoruz. Kabukları soyulmuş domates ve salça ilave edip karıştırıyoruz. Bulgur ve tavuk suyu ekliyoruz. Pilavın suyu tam çekmeden ocağın altını kapatıyoruz. Diğer taraftan sarımsağı, 2-3 çorba kaşığı tavuk suyuyla karıştırıyoruz ve pilavın üzerine döküyoruz. Hepsini karıştırarak dinlendiriyoruz. Haşlanan tavukları teflon tavada tereyağı ve soya sosuyla kavuruyoruz. Kekik, karabiber, tuz ilave ederek pilavın üzerine alıyoruz.



TAHİNLİ UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

2 küçük çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı pekmez

2 dolu çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Tereyağı ve sıvı yağı eritiyoruz. Eriyen yağın üzerine unu ekleyip kavuruyoruz. Başka bir yerde şeker ve suyu kaynatmaya başlıyoruz. Üzerine pekmezi de ekliyoruz. Şeker eriyene kadar şerbetini kaynatıyoruz. Unun kokusu çıkınca tahini içerisine döküyoruz. Orta sıcaklıkta olan şerbeti ekliyoruz. Topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırıyoruz. Üç dört dakika daha karıştırmaya devam ediyoruz ve indirmeye yakın cevizini ekliyoruz. Helva hafif ılıyınca şekil vererek servis ediyoruz.