İDİL AÇIKALIN

Zeytin, 4000 yıldan bu yana bilinen bir meyvedir. Pek çok kaynakta, zeytinin anavatanının Mezopotamya olduğu, oradan da Akdeniz ülkelerine yayıldığı belirtilmektedir. Mezopotamya'daki kazılarda bulunan M.Ö. 2000'li yıllara ait resimlerde, kralların konuklarına zeytin ikram ettikleri görülür. Tarih boyunca barış, dostluk ve bereketi simgeleyen zeytin; Büyük İskender'in seferleriyle Ege ve Akdeniz'e yayılır, daha sonraki çağlarda Ege ve Akdeniz kıyılarını işgal eden Romalılar, Frigyalılar ve Fenikeliler sayesinde zeytinle tanışırlar. Roma gemilerinin amforalar içinde Avrupa'ya taşıdıkları zeytin, böylece dünyaya açılır.Tüm hak dinlerin kutsal kitaplarında adı geçen 5 kutsal meyve; incir, hurma, üzüm, nar ve zeytindir. Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir. Tüm kutsal kitaplarda, binlerce yıllık öykülerde, masallarda hep onun adı geçer.

SOĞUK SIKIM NEDİR?

Soğuk sıkım zeytinyağı, erken hasat zeytinlerin toplanıp aynı gün öğütülmesiyle yapılır. Ayrıca üretim esnasında kullanılan suyun sıcaklığı en fazla 27 derecedir. Soğuk sıkım yöntemi, zeytinin içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin en az kayıpla yağa dönüştürül- mesini sağlar. Bu yöntemle üretilen zeytinyağı hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır. Zeytinyağı türlerinin üretim şekilleri birbirinden farklıdır. Piyasada satılan zeytinyağlarının birçoğu üretim şekillerine göre gruplandırılır veya isimlendirilir. Soğuk sıkım, bir tür zeytinyağı üretim çeşididir. Soğuk sıkım zeytinyağı, erken hasat zeytinyağı ismiyle de bilinir. Bu üretim şeklinde; zeytinler erken hasat döneminde dallarından toplanıp aynı gün içerisinde taş değirmenlerde çekirdekleriyle birlikte öğütülür. Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağının erken hasat dönemindeki zeytinlerden üretildiğini söyleyebiliriz. Zeytinyağı başlı başına sağlıklı bir yağdır. Ancak özellikle soğuk sıkım zeytinyağı oldukça sağlıklı bir yağ çeşididir. Çünkü bu yöntemde zeytinde bulunan vitamin ve mineraller kaybolmaz. Soğuk sıkım zeytinyağı donar mı sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Aslında hakiki zeytinyağı soğuk ortamlarda donar. Bu, çok normal bir durumdur. Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağının da soğuk ortamlarda donduğunu söyleyebiliriz. Ortamın ısısı arttıkça zeytinyağı da normal kıvamına gelir.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

MUCİZEVİ bir ürün olarak görülen zeytinyağının pek çok faydası bulunmaktadır. İşte zeytinyağının faydaları:

Karaciğeri temizleyerek karaciğer fonksiyonunun artmasını sağlar.

Kalp sağlığını korur ve kalp krizinin önüne geçer.

Yüksek oranda içerdiği antioksidan sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Kabızlık sorununu çözer.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

İçerdiği yüksek oranda kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Egzama hastalığa iyi gelir.

Saçların dökülmesini engeller ve canlılık verir.

Kan şekeri seviyesini düşürür. Bu sayede diyabet hastaları için insülin görevi görür.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun normal seviyede kalmasını sağlar.

Yorgunluk ve strese iyi gelir.

Vücuda enerji ve canlılık verir.

Kolesterol dengesini korur.

Vücuttaki çatlaklara iyi gelir.

Düzenli tüketildiğinde safra taşı problemini ortadan kaldırır.

Kolon kanseri ve meme kanserinin tedavilerinde yardımcı olur.