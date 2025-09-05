İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, fincanda yapabileceğimiz sürpriz tatlılar var.

BUHARDA PİŞEN KEK

MALZEMELER

8 ADET FİNCAN İÇİN;

2 bardak un

1 bardak şeker

1/4 bardak sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı tarçın

1 fincan kırılmış ceviz

1/2 bardak süt

2 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Büyük kahve fincanlarının içini sıvı yağ ile yağlıyoruz. Tencerenin içine yerleştiriyoruz. Yaklaşık yarısına kadar, tencerenin içine su ilave ediyoruz. Üzerini bir havlu örtüyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Soğuduktan sonra bardakları ters çeviriyoruz.

ÇİKOLATA RÜYASI



MALZEMELER

125 gr. tereyağı

125 gr. bitter çikolata

3 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 adet şekerli vanilin

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. Ayrı bir yerde benmari usulü erittiğimiz çikolatayı ve tereyağını karıştırıyoruz. Ardından tüm malzemeyi yavaşça birbirine yedirerek karıştırıyoruz. Kahve fincanlarına döküp önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında pişiriyoruz. Dondurma ile servis ediyoruz.

SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER

5 su bardağı süt

2 kahve fincanı tepeleme un

2.5 kahve fincanı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

SÜSLEMEK İÇİN;

Hindistan cevizi tozu

YAPILIŞI: İlk olarak süt, un ve şeker tencerede iyice koyulaşana kadar karıştırılarak pişirilir. Ocaktan aldığımızda vanilya ve margarin eklenir ve iyice çırpılarak karıştırılır. Kahve fincanlarının içleri ıslatılarak, muhallebi doldurulur. Fincanlar ıslatılmaz ise kalıp şeklinde çıkartamazsınız. Tatlı soğuduktan sonra, buzdolabında 3-4 saat bekletilir. Tatlılar fincandan çıkarılırken, kenarlarından hava alması sağlanarak ters çevrilip fincan sallanır. Kalıp gibi düşen fincan tatlısı, Hindistan cevizine bulanıp dilendiği gibi süslenir.