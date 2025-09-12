İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, eğlenceli bir hedef peşindeydim. Hemen hepimizin görmeye tahammül edemediği, tadına veya kokusuna dayanamadığımız bir besin mutlaka vardır. Mesela patlıcan. Çocukluk yıllarında patlıcan seven kişi pek az bulunur. Ben de patlıcanı gizliden gizliye yedirmenin formülünü buldum. Bakalım beğenecek misiniz...



PATLICANLI BROWNIE



MALZEMELER

2 adet küçük soyulmuş ve haşlanmış patlıcan

400 gr. bitter çikolata

2 yemek kaşığı bal

3 yumurta

60 gr. badem unu

1 yemek kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Çeyrek çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soyulup haşlanmış patlıcanı bir kaba alarak çatalla eziyoruz. Ezilmiş patlıcanların üzerine parçaladığımız bitter çikolatayı ekliyoruz ve eriyinceye kadar tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kalan diğer malzemeleri de ilave ediyoruz. Hamuru yağlanmış, unlanmış bir kek kalıbına aktarıyoruz. Üzerine ceviz ve istediğimiz meyve dilimleri yerleştiriyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kek piştikten sonra parçalanmaması için iyice soğuyana kadar dokunmuyoruz.



FINDIKLI ACIBADEM



MALZEMELER

2 adet yumurta akı

1 su bardağı çekilmiş fındık

3/4 su bardağı şeker

1/4 su bardağı pirinç unu

YAPILIŞI: Yumurta aklarını kar beyaz olana kadar çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. Kek kıvamından biraz daha yoğun bir kıvamda olacaktır. Bir tatlı kaşığı yardımıyla tepsiye kaşık kaşık döküyoruz. 10 dakika tepside dinlendiriyoruz. Daha sonra 170 derece ısınmış fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında pişecektir. Fırından aldıktan sonra 10 dakika soğumasını bekleyip servis ediyoruz.



ARMUTLU MUFFİN



MALZEMELER

1.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı un

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 adet şeftali

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı toz badem

ÜZERİ İÇİN:

2 adet armut

YAPILIŞI: Yumurta, şeker ve vanilyayı bir kasenin içine alıyoruz ve mikserle köpürene kadar çırpıyoruz. Süt, ayçiçeği yağı, toz badem, tarçın, kabartma tozu ve elenmiş unu ekleyip karıştırıyoruz. Muffin kalıplarının içine yağlı kağıt yerleştiriyoruz ve hamurun yarısını, kalıpların yarısına kadar paylaştırıyoruz. Rondodan çekilmiş armudu orta kata serpiştirip kalan hamuru üzerine ilave ediyoruz. 180 dereceye ayarlanmış fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişiriyoruz. Ilınınca servis ediyoruz.