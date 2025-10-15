İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün aşırıya kaçmadan, çok uygun fiyatlarla hazırlayabileceğiniz üç yemeğin tarifine yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...





HAVUÇ KÖFTESİ



MALZEMELER

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 adet orta boy havuç

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber

BULAMAK İÇİN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Biraz galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip avcumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvıyağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.



TAVUK KIYMASINDAN MUSAKKA



MALZEMELER

500 gr. tavuk kıyması

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Ayçiçek yağı

500 gr. patlıcan

SOSU İÇİN:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Patlıcanları halka halka kesiyoruz. Teflon tavayı ısıtıyoruz. Patlıcanları arkalı önlü ızgara ediyoruz. Sarımsak, biber ve soğanı ayçiçek yağında soteliyoruz. Tavuk kıyması ilave edip sotelemeye devam ediyoruz. Salça ve rendelenmiş domates, tuz, karabiber, pul biber ekliyoruz. Diğer tarafta beşamel sos hazırlıyoruz. Tereyağını eritip un ilave edip kavuruyoruz. Bir su bardağı sütün içine bir yumurta kırıp kavrulmuş unun üzerine ilave ediyoruz. Bir fırın kabına ızgara ettiğimiz patlıcanları üzerine kavrulmuş tavuk kıyması, üzerine tekrar patlıcanlar olacak şekilde malzeme bitene kadar diziyoruz. En üste yumurta ile hazırladığımız sosu döküp, rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecede firında pişiriyoruz.



TOYGA ÇORBASI



MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış buğday

1 büyük kase yoğurt

1 yemek kaşığı un

Et suyu

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut ve buğdayı 15 dakika kaynatıyoruz. Terbiyesi için; yoğurt, un ve et suyunu karıştırıyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi ılıtarak, çorbaya ilave ediyoruz. Tereyağını eritip kuru nane ilave ederek çorbanın üzerine döküyoruz.