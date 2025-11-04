İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün size, evdeki malzemeler ile son derece ekonomik bir menü hazırladım. Kremalı mis gibi bir brokoli çorbası, ardından kıymalı patates püresi ve çok bereketli tarçınlı irmik tatlısı. Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların hep zahmetli ya da zor olduğu düşüncesine kapılır, yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı tabularınızı yıkmanıza yardım edecek. Çünkü oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





KREMALI BROKOLİ ÇORBASI



MALZEMELER

Yarım kg. brokoli

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı un

Tuz

Nane

Pul biber

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 ml. krema

YAPILIŞI: Brokolileri yıkıyoruz, doğrayıp kaynamaya bırakıyoruz. Ayrı bir tavada yağı eritip, soğan ve unu kavuruyoruz. Kaynayan brokolileri blender'da çekiyoruz ve içerisine krema ekleyip tekrar eziyoruz. En son olarak tavadaki karışımımızı çorbamıza ekleyip ocağa alıyoruz. Tuz ve baharatları ekleyip 1-2 dakika kaynatıp servis ediyoruz.



FIRINDA PATATES PÜRELİ KIYMA



MALZEMELER

5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek tereyağı

200 gr. dana kıyma

1 adet soğan

Tuz

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede kıyma ve soğanı yağda salça ile beraber kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşarların bir bölümünü ve tereyağı patatese ekleyip, iyice eziyoruz. Cam fırın kabına önce kıymalı harcı, üzerine de patates püresini yerleştiriyoruz. Kaşar peyniri ile kaplıyoruz. 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp, servis ediyoruz.



İRMİKLİ ŞERBETLİ TATLI



MALZEMELER

2.5 çay bardağı irmik

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı tarçın

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 bardak su

2.5 bardak şeker

YAPILIŞI: İlk olarak şeker ve suyu kaynatarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet kaynarken yoğurt, sıvı yağ, yumurta, tarçın, irmik, un ve kabartma tozu ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru ceviz büyüklüğünde kurabiye gibi şekillendirerek tepsiye diziyoruz. Daha sonra 170 derece fırında pişiriyoruz. Sıcak fırından çıkan kurabiyelerin üzerine ılıyan şerbeti döküyoruz ve şerbetini çekmesini bekliyoruz.