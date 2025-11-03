İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; sağlıklı ev yapımı ekmeklere yer veriyorum. Ben mercimek ekmeğini iki günde bir yapıyorum. Hem lezzetli, hem şişkinlik yaşatmıyor hem de çok sağlıklı. Kurutulmuş domates, biberiye, sarımsak, karamelize soğan, fesleğen gibi çeşnilendirebildiğimiz bu ev yapımı ekmekler, ekmek yeme isteğini tamamen bastıracak türden. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





MERCİMEKLİ ALTERNATİF



MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet yumurta

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Mercimekleri bir gece önce suda bekletiyoruz. Ertesi gün süzüyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğuruyoruz. Hamuru yağlanmış cam fırın kabına koyuyoruz, 180 derece fırında pişiriyoruz.





GLÜTENSİZ LEZZET



MALZEMELER

2 su bardağı glütensiz karabuğday unu

Yarım su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

YAPILIŞI: Bir kaba unu, mısır ununu, tuzu ve kabartma tozunu koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine zeytinyağını ve azar azar suyu ilave edip yoğuruyoruz. Yağladığımız kaba eşit şekilde döküyoruz ya da çok az un ilavesiyle ekmek şeklini veriyoruz. Sonra üzerine elimizle su sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında bir saat pişiriyoruz. Ekmeğimizi bir süre dinlendirip servis ediyoruz.



MISIR EKMEĞİ



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

Su

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp üzerine bir su bardağı kaynar su döküp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğuruyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Fırın tepsisini ya da kek kalıbını yağlıyoruz. Üzerine un serpiyoruz ve ekmeği yayıyoruz. Üzerine hafif un serperek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz.