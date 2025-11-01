İDİL AÇIKALIN

Kültürümüze özel denilebilecek bir tatlı olan helva yapımı ülkemizde köy ve kasabalara kadar yaygındır. Helva, Arapça dilinde genel itibarı ile tüm tatlıları ifade etmek için kullanılır ve kelimenin kökü hulviyyat sözcüğünden gelmektedir. Yine Arapçaya özgü olarak helva kelimesi tatlı kelimesiyle bir anlamda kullanılırken, bu durum Türk mutfağında binbir çeşit tatlılar içerisinde, malzemesi olsun, hazırlanış tekniği olsun, sunumuyla kendine özgü ayrı bir kolu ifade eder. Helva tarihine baktığımızda... Bu tatlıyı; ev içindeki yaşamda sohbetler, masallar, meddah gösterileri, kukla ve Karagöz etkinlikleri daha da renklendirirdi. Helva sohbetleri konakların özel selamlık dairelerinde yapılan sadece erkeklere özgü programlardı. Kimi zaman da harem bölümüne özel olarak kadın ve çocukların katıldığı ayrı bir helva sohbetleri düzenlenirdi. Ayrıca eskiden kış mevsimine denk gelen Ramazan aylarında soğuk kış gecelerinin başlıca eğlenceleri haline gelmişti helva sohbetleri. Devlet erkânından tutun da orta halli insanlara kadar her aile kendi muhitinde dedelerinden gördüğü adet üzerine helva sohbetleri düzenlerdi. Ek olarak belirtmek gerekirse vezirlerin helva sohbetleri pek tantanalı olurmuş. Bu sohbetlerde her sınıftan insanlar kendi zevklerine göre toplantılar yaparak uzun Ramazan gecelerini eğlence ve sefa içinde geçirirlermiş.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Faydaları saymakla bitmeyen helva tatlısı; irmik unu, şeker, su, tuz ve tarçın ile yapılan, özellikle de Orta Doğu ve Ön Asya'da oldukça sevilen özel bir tatlı çeşididir. Helva, esasında Türkiye başta olmak üzere ve birçok Orta Doğu ülkesinde yaygın olarak yapılan kültürel bir tatlıdır. Bu manada helvanın pek çok farklı ülkede birçok farklı çeşidi yapılmaktadır. Öte yandan amin çorbası olarak da bilinen helva, yemeklerden sonra en son olarak ikram edilir. Bizim mutfağımızda özellikle çeşit olarak un helvası ve irmik helvası yaygın olarak daha fazla yapılmaktadır.



ANTİOKSİDAN DEPOSU

Tahin helvası, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor, kalsiyum, vitamin ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Çoğu uzman tahinli helvayı besleyici ve enerji kaynağı bir besin olarak tanımlar. Bunun yanında vücut hücrelerini gençleştirdiğine inanılmaktadır. Hem çocuklar hem yetişkinler için tahin helvasının faydası bulunmaktadır.



KEMİK GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Tahinli helva, kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Kişinin yaşı ilerledikçe kemik hastalığı ve kemik erimesi gibi durumlarla baş etmek zorundadır. Bu gibi durumlarda tahin helvası kalsiyum içeriği ile vücut direncini artırarak kemik gelişimini destekleyebilir. Tahin helvası faydalı yağlar bakımından da zengindir. Bu yağlar cildin korunmasına yardımcı olabilmektedir.



EMZİREN ANNELERE ÖNERİLİR

'Tahin helvası süt yapar mı?' sorusu en çok araştırılan konular arasındadır. Tahin helvası bazı uzmanlara göre emziren annelere faydalıdır. Bu sebeple emziren annelere önerilir.

Emziren annelere tavsiye edilmesindeki en büyük etken sağlıklı yağları içermesidir. Dolayısıyla bebeklerin beslenmesinde önemli rol oynayabilir. Hamilelerde fetüsün gelişimine yardımcı olabilir. Çocukların daha sağlıklı büyümesini sağlayabilir.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN...

Tahin helvası, merkezi sinir sisteminizi güçlendirebilir. Beyin sağlığını iyileştirerek Alzheimer hastalığından sizi korur.



SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

Tahin helvasında bulunan fosfat, saç dökülmesi problemlerine iyi gelebilmektedir.

Saçların daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Dolayısıyla saçlarınız daha çabuk uzayacaktır. Helva canlı saçlara sahip olmanızı sağlar.



PROTEİN DEPOSU

Tahinli helvada et kadar protein bileşikleri bulunmaktadır. Protein biliyorsunuz ki doğal bir kas geliştirme aracıdır. Tahinli helvayı gönül rahatlığı ile beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Ancak her şeyin fazlası zarardır.



VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR

İçeriğindeki vitaminler ile soğuk algınlığı ile savaşmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte gribe karşı koruyabilir. Migren ve baş ağrılarını önleyebilir. Vücudunuzun dirençli olmasını sağlayabilir.



EV YAPIMI TAHİN HELVASI

MALZEMELER

250 gram tuzsuz tereyağı veya margarin

3,5 su bardağı un

2 su bardağı pudra şekeri

1,5 su bardağı tahin

1 yemek kaşığı kakao Su bardağı ölçüm 200 ml

YAPILIŞI: Genişçe bir tencereyi veya tavayı ocağa alıp yağı içerisine ekleyelim. Yağ eridikten sonra unu azar azar ilave edip orta ateşte sürekli karıştırarak 15- 20 dakika kadar kavuralım. Unun rengi değişmemeli sadece kokusu çıkmalı. Yeterince kavurduktan sonra pudra şekerini de azar azar ekleyip karıştırın. Son olarak tadını ekleyip 5 dakika kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Hazır olduktan sonra ocağı kapatıp helvamızın 2/3'ünü ayıralım, geriye kalanına ise kakao ekleyip helvaya yedirelim. Hazır olan helvasını streçle kaplanmış bir kaba veya kalıba gelişi güzel bir şekilde ilave edip oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Sonra ise buzdolabında dinlendirelim. 1 gece dinlendikten sonra çıkartıp servis edebilirsiniz. 3-4 haftaya kadar tazeliğini koruyacaktır.