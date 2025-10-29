İDİL AÇIKALIN

Düşük bütçeli akşam yemeği hazırlamak için markete gittiğimde, aslında aklımda ne pişireceğime dair bir fikir yoktu, uygun fiyatlı ürünlerden bir mönü yaparım diye düşünüyordum. Senelerdir mutfakla haşır neşir olmuş biri olarak kendime vakit ya da bütçe sınırı koyduğumda bu iş benim için daha keyifli hale geldiği için, uygun fiyatlı bir mönü oluşturma fikri bu akşam yemeği için beni oldukça heveslendiriyordu. Eve geldiğimde aşağı yukarı nasıl bir akşam yemeği sofrası hazırlayacağıma dair bir fikrim vardı, lakin reçetelerim henüz oluşmamıştı. Aldım tarif defterimi elime, açtım smooth jazz müziklerimi, başladım bir yandan yapıp bir yandan tadıp bir yandan yazmaya...





KÖRİLİ MERCİMEK ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

6 su bardağı et suyu (tavuk suyu ya da bulyon olabilir )

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı köri

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi aynı anda tenceremize koyuyor, hep beraber kaynatıyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Dip not olarak aklınızda bulunsun, aslında köri baharatı diye bir şey yoktur. Köri 40'ı aşkın baharatın bir karışımı olarak Hint mutfağından modern mutfak kültürümüze girmiş bir baharat karışımıdır.





SOYA SOSLU SARIMSAKLI TAVUK



MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

1 çay bardağı zeytinyağı

6 kaşık soya sosu

8-9 diş sarımsak

İsteğe göre pul biber ve kekik

YAPILIŞI: Son derece hesaplı, hızlı ve basit bir tavuk tarifi ile karşınızdayım. Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tercihen bir gece dinlense çok daha lezzetli olacaktır. Ardından teflon tavayı ısıtıp tavuklar pişene kadar suyu içinde kalsın diye önce yüksek ateşte mühürleyip ardından orta ateşte pişiriyoruz. Servis önerisi: Kırmızı soğan ile sotelenmiş bebek patatesler ile enfes oluyor.



ZERDEÇALLI PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

4 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı zerdeçal

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Tereyağı

YAPILIŞI: Pirinci tuzlu suda bekletiyoruz ve ardından bol soğuk su ile yıkayıp süzdürüyoruz. Tencereye tereyağı koyup pirinçleri kavuruyoruz. Üzerine sıcak su, zerdeçal, kuşüzümlerini ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz.