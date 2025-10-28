İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 5 çayı saatine yakışacak nefis lezzetler hazırladım. Bakalım deneyip siz de beğenecek misiniz?

ZEYTİNLİ YEŞİLLİKLİ EKMEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kapya biber

10 adet çekirdeksiz siyah zeytin

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Bir tutam ince kıyılmış maydanoz

Bir tutam ince kıyılmış dereotu

Kalıbı için tereyağı ve susam

YAPILIŞI: Kapya biber küçük küçük doğranır. Zeytin doğranır. Maydanoz ve dereotu ince kıyılır. Peynir ufalanır. Yumurta, şeker ve tuz, beş dakika çırpılır. Sıvı yağ ve yoğurt eklenir, çırpılmaya devam edilir. Un, mısır unu ve kabartma tozu eklenir, iyice karıştırılır. Daha sonra kapya, zeytin, peynir, maydanoz ve dereotu ilave edilir ve spatula ile kek hamuruna karıştırılır. Baton kek kalıbı tereyağ ile yağlanır ve her yerine gelecek şekilde susam serpilir. Kek harcı kalıba dökülür, üzerine tekrar susam serpiştirilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 55 dakika pişirilir.

PEYNİRLİ TUZLU KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Pul biber (isteğe bağlı)

1 kase beyaz peynir (küp küp doğranmış)

Yarım demet maydanoz

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı tereyağı

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI: Derin bir kaba yumurtayı alarak iyice çırpalım. Peynir ve maydanoz hariç malzemeleri alarak çırpmaya devam edelim. Maydanoz ve peyniri de ekleyerek spatula yardımıyla karıştıralım. Pişirme kalıbımızı margarinle iyice yağlayalım, çörek otunu ve susamını serpiştirelim. Kekimizi kalıbımıza dökelim. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kontrollü olarak pişirelim.

SOYA SOSLU MANTARLI KİŞ

MALZEMELER

Hazır tartoletler

İÇİ İÇİN:

1 paket mantar

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı soya sosu Zeytinyağı

BEŞAMEL İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı krema

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Hazır kiş bulamazsak, minik kalıplara kiş hamuru yapıp pişiriyoruz. İçi için, mantarları soyup doğrayıp yüksek ateşte soteliyoruz. İçine incecik kıyılmış maydanoz ve soya sosu ilave ediyoruz. Diğer yandan tereyağında un kavuruyoruz. Yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. En son krema, mantarlar ve kaşar peyniri ile karıştırıyoruz. Mini tartoletlerin ya da hazırladığımız kişlerin içini dolduruyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.