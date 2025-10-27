İDİL AÇIKALIN

Her akşam 'Ana yemeğin yanına ne pişirsek?' diye düşünürüz. İşte böyle zamanlar için nefis alternatiflerim var.







BÖRÜLCE KÖFTESİ

MALZEMELER

1 su bardağı börülce

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı acı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan, domates, karabiber, kekik, pul biber, tuz ve un yoğurularak harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına konulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır.

Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.







ANTEP USULÜ YEŞİL ZEYTİN PİYAZI

MALZEMELER

400 gr. Hatay kırma yeşil zeytin

3-4 dal maydanoz

4-5 dal taze soğan

1 kırmızı kapya biberi

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

SOSU İÇİN: Yarım çay bardağı zeytinyağı 5 yemek kaşığı nar ekşisi Tuz

YAPILIŞI: Yeşil zeytini geniş bir servis tabağına alın. İnce kıydığınız maydanoz, taze soğan, kırmızı kapya biberi ve iri çekilmiş cevizi ilave edip harmanlayın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp piyazın üzerine gezdirin. Karıştırıp servis yapın.







TAHİNLİ PATLICAN

MALZEMELER

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

7 yemek kaşığı tahin

7 yemek kaşığı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 adet limonun suyu

Tuz

Karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Patlıcanı temizleyip ince bir şekilde kıyıyoruz. Bütün malzemeleri bir araya getirip, iyice karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyoruz.