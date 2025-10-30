İDİL AÇIKALIN

Bugün herkesin mutfağında bulunan susamın en pratik ve lezzetli sunumlarını sizinle paylaşacağım. Susam; Asya, Avrupa, Anadolu ve Hindistan'da yetişen küçük bir bitki ve bu bitkinin küçük tohumudur.

Susam tohumları mekanik şekilde sıkıştırılarak susam yağı elde edilir. Yemek yağı olarak kullanıldığı gibi, tıp alanında da faydalanılır. Susam tohumlarının kabuğunun soyulup ezilmesiyle de tahin elde edilir. Bu; pekmezle birlikte yenilen veya tahin helvası yapımında kullanılan bir besindir. Susamın en iyisi, taneleri büyük ve taze olanıdır. Yumuşatıcı ve çözücü özelliktedir.

Bütün ot kökleri ve baharatlarla uyumludur. Susam tohumlarından elde edilen yağ, Uzak Doğu yemeklerinde kullanılan en temel yağ konumundadır. Susam tohumlarının büyük bir kısmı; şekerleme ürünleri, helva ve tahin üretimi için kullanılır.







TEPSİDE SİMİT

MALZEMELER

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket margarin

1 adet yumurta (akını üzeri için ayırın)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yumurta akı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba koyup şekil verecek kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan parçalar koparıp şekillendiriyoruz. Üste gelecek kısmını, önce ayırdığımız yumurta akına, sonra ise bir tabağa koyduğumuz susama batırıyoruz ve tepsiye diziyoruz. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.







SUSAMLI KEK

MALZEMELER

3 büyük boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

2 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1 büyük çay bardağı çiğ susam

Kalıbı yağlamak için margarin veya tereyağ

YAPILIŞI: Önce kek kalıbını hazırlıyoruz. Kalıbın her yerini biraz tereyağ veya margarinle yağlıyoruz. 1 büyük çay bardağı susamı, kek kalıbının her tarafına dökerek yayıyoruz. Kalıbı bir kenarda bekletip keki hazırlamaya başlıyoruz. Yumurtaları derin bir kabın içine kırıyoruz. 1 su bardağı şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve süt ekliyoruz. Mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Elediğimiz un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı ilave ederek yavaşça karıştırıyoruz. Karışımı kek kalıbına döküp önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.







KAVRULMUŞ KURABİYE

MALZEMELER

1 paket margarin / tereyağı

1 su bardağı susam

1 su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilya Aldığı kadar un

ÜZERİNE:

Pudra şekeri

Tarçın

YAPILIŞI: Yağsız teflon tavada susamı kavuruyoruz. Yumuşamış margarini, sıvı yağı, pudra şekerini ve kavurduğumuz susamı bir kaba alıp hepsini karıştırıyoruz. Unu azar azar ekliyoruz. Vanilya ve kabartma tozuyla birlikte kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar alıp yuvarlıyoruz. Yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında hafifçe kızarana kadar pişiriyoruz.