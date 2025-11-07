İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kuru fasulye ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan kuru fasulye ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.





KÖFTE



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kuru soğan

10 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Dereotu

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış kuru fasulyeyi robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta ve kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.



MÜCVER



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 adet yumurta

Yarım yeşil biber

Bol miktarda kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane

4-5 adet taze soğan

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Az sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle kuru fasulyenin kabuklarını soyun ve ezin. Üzerine diğer bütün malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Yeşillikleri mümkün olduğunca ince doğrayın. Az sıvı yağ koyduğunuz yapışmaz tavaya kaşık yardımı ile dökerek dilediğiniz boyutta köfteler yapıp, her iki tarafını da pişirin.



FALAFEL



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Haşlanmış kuru fasulye, kuru soğan, sarımsak ve maydanozlar rondodan geçirilir. Üzerine yumurta kırılır, un ve baharatlar eklenerek yoğurulur. 1 saat buzdolabında bekletilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır.