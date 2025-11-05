Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Açıkalın Tahin ve meze
İDİL AÇIKALIN
05 Kasım 2025, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL AÇIKALIN

Tahin ve meze

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tahinle şipşak hazırlayacağımız, sofralara renk katacak başlangıç lezzetlerine yani mezelere yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanintfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.


PATLICANLI HİBEŞ

MALZEMELER
1 adet bostan patlıcan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 diş sarmısak
1 kaşık süzme yoğurt
Yarım çay bardağı tahin
YAPILIŞI: Patlıcanı közledikten sonra kabuğunu soyarak bir çatal yardımı ile iyice eziyoruz. Tüm malzeme ile karıştırarak tekrar iyice eziyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.


PATLICANLI MUTABBAL

MALZEMELER
1.5 su bardağı tahin
5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
3 diş sarımsak
2 adet limon
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2.5 tatlı kaşığı kimyon
1.5 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Sarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp, birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz ve limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.

PAŞA MEZE

MALZEMELER
1 kalıp beyaz peynir
200 gr. domates salçası
100 gr. biber salçası
2 yemek kaşığı tahin
1 bağ maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
YAPILIŞI: Peyniri elimizle ezdikten sonra salçaları katıp yoğuruyoruz. Baharatları ve yağı ekliyoruz. Rengini aldığı zaman maydanozu ilave ediyoruz.

