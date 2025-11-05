İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tahinle şipşak hazırlayacağımız, sofralara renk katacak başlangıç lezzetlerine yani mezelere yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanintfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





PATLICANLI HİBEŞ



MALZEMELER

1 adet bostan patlıcan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 diş sarmısak

1 kaşık süzme yoğurt

Yarım çay bardağı tahin

YAPILIŞI: Patlıcanı közledikten sonra kabuğunu soyarak bir çatal yardımı ile iyice eziyoruz. Tüm malzeme ile karıştırarak tekrar iyice eziyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.





PATLICANLI MUTABBAL



MALZEMELER

1.5 su bardağı tahin

5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak

2 adet limon

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2.5 tatlı kaşığı kimyon

1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Sarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp, birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz ve limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.



PAŞA MEZE



MALZEMELER

1 kalıp beyaz peynir

200 gr. domates salçası

100 gr. biber salçası

2 yemek kaşığı tahin

1 bağ maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Peyniri elimizle ezdikten sonra salçaları katıp yoğuruyoruz. Baharatları ve yağı ekliyoruz. Rengini aldığı zaman maydanozu ilave ediyoruz.