İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tahinle şipşak hazırlayacağımız, sofralara renk katacak başlangıç lezzetlerine yani mezelere yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanintfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
PATLICANLI HİBEŞ
MALZEMELER
1 adet bostan patlıcan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 diş sarmısak
1 kaşık süzme yoğurt
Yarım çay bardağı tahin
YAPILIŞI: Patlıcanı közledikten sonra kabuğunu soyarak bir çatal yardımı ile iyice eziyoruz. Tüm malzeme ile karıştırarak tekrar iyice eziyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.
PATLICANLI MUTABBAL
MALZEMELER
1.5 su bardağı tahin
5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
3 diş sarımsak
2 adet limon
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2.5 tatlı kaşığı kimyon
1.5 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Sarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp, birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz ve limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.
PAŞA MEZE
MALZEMELER
1 kalıp beyaz peynir
200 gr. domates salçası
100 gr. biber salçası
2 yemek kaşığı tahin
1 bağ maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
YAPILIŞI: Peyniri elimizle ezdikten sonra salçaları katıp yoğuruyoruz. Baharatları ve yağı ekliyoruz. Rengini aldığı zaman maydanozu ilave ediyoruz.