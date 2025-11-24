İDİL AÇIKALIN

Dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım bana akşam yemeğine geldi. Yine zamanla yarıştığım, koşturmanın bolca yaşandığı 30 dakikalık serüvenin içine girdim. Misafir ağırlamayı oldum olası çok sevmişimdir. Bazen bir konsept belirlerim; çok sayıda arkadaşımı çağırırım ve tüm gün o davet için uğraşırım. Bazen de zor bir yemek seçip o yemeğin neredeyse tüm bileşenlerini kendim yapmaya çalışırım. Bazense böyle hazırlıksız yakalanırım ve bir koşuşturmanın içinde bulurum kendimi. Bakalım bugün sizler için yazdığım tarifleri beğenecek misiniz?





SOSLU BİFTEK



MALZEMELER

8 dilim biftek

Sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

3 adet orta boy domates

10-15 adet arpacık soğan

3-4 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

Kekik

Karabiber

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI: Tavaya az sıvı yağ koyarak kızdırıyoruz. Biftekleri arkalı önlü çok az yağda çeviriyoruz. Biftekleri üzerine yeteri kadar su koyarak düdüklüye düzgün bir şekilde diziyoruz. Üzerine rendelenmiş domates, salça ve su karışımını iyice karıştırdıktan sonra döküp yayıyoruz. İsteğe bağlı olarak arpacık soğan ve ikiye kesilmiş sarımsakları ilave ediyoruz. Son olarak baharatları da en üste serpiyoruz. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyoruz ve kaynama sesi duyduktan sonra kısık ateşe alıyoruz. 20-25 dakika pişiriyoruz.



AROMATİK PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 orta boy kuru soğan

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kuru nane

Karabiber

Pul biber

İsot

Tuz

YAPILIŞI: Yemeklik doğranmış soğanı, tereyağı ve sıvı yağ karışımında kısık ateşte yumuşayana kadar kavuruyoruz. Yıkanmış pirinçleri soğanlara ilave ederek 5 dakika kadar kavuruyoruz. Baharatları istediğimiz miktarda ekliyoruz. Kavrulan malzemelere önceden hazırlanmış ve kaynar haldeki tavuk suyundan üç su bardağı ilave ediyoruz. Tuzu da ilave ediyoruz, ocağın altını kısıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz.



MANDALİNALI MUHALLEBİ



MALZEMELER

2 su bardağı süt

2 su bardağı mandalina suyu

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

5 yemek kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI: Süt ve şekeri bir tencereye alıp ara ara karıştırıyoruz. Isınmaya başlayınca içerisinden birkaç kaşık alıp, bir kasede nişastayı iyice açıyoruz. Daha sonra mandalina suyunu ve nişastayı yavaşça ilave ediyoruz. Ateşi hafif kısarak kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz ve hemen vanilyayı ekliyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz.