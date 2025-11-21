İDİL AÇIKALIN

Ben bugün size, evde ki malzemeler ile son derece ekonomik bir menü hazırladım. Sütlü mis gibi bir brokoli çorbası, ardından ekonomik tavuklu patates püresi ve çok bereketli bir kakaolu irmikli tatlı. Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların zahmetli ya da zor olduğu düşüncesine kapılır, yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı tabularınızı yıkmanıza yardım edecek, oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.radresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI



MALZEMELER

Yarım kg. brokoli

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Nane

Pul biber

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: Brokolileri yıkıyoruz, doğrayıp kaynamaya bırakıyoruz. Ayrı bir tavada yağı eritip, soğan, un ve salçayı kavuruyoruz. Kaynayan brokolileri el blenderı ile çekiyoruz ve içerisine süt ekleyip tekrar eziyoruz. En son olarak tavadaki karışımımızı çorbamıza ekleyip ocağa alıyoruz. Tuz, baharatları ekleyip 1-2 dakika kaynatıp servis ediyoruz.



FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağı

5 adet kemiksiz tavuk but

Tuz

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI:

Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşarların bir bölümünü ve tereyağı patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar ve kavurduğumuz salçayı ekleyip, 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp servis ediyoruz.



KAKAOLU İRMİKLİ TATLI



MALZEMELER

2.5 çay bardağı irmik

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 bardak su

2.5 bardak şeker

YAPILIŞI: İlk olarak şeker ve suyu kaynatarak şerbeti hazırlıyoruz. Şerbet kaynarken yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kakao, irmik, un ve kabartma tozu ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru ceviz büyüklüğünde kurabiye gibi şekillendirerek tepsiye diziyoruz. Daha sonra 170 derece fırında pişiriyoruz. Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin üzerine ılıyan şerbeti döküyoruz ve şerbeti çekmesini bekliyoruz.