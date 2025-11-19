İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.





KAĞIT KEBABI



MALZEMELER

400 gr. orta yağlı kuzu kıyma

2 yeşil biber

1 kırmızı biber

2 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

SÜSLEMEK İÇİN:

1 domates

1 biber

YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domatesbiber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.



FİRİK PİLAVI



MALZEMELER

1 çay bardağı nohut

2 su bardağı firik

1 su bardağı bulgur

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

6 su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

YAPILIŞI: Nohudu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.



FISTIKLI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya 3 yemek kaşığı Antep fıstığı

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.