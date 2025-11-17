İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis poğaça tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







PEYNİRLİ BİBERLİ



MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı toz mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

Dereotu

Yeşil biber

1 kase Urfa peyniri

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.







MISIR UNLU



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

Aldığı kadar mısır unu

Kabartma tozu

Tuz



İÇİ İÇİN:

1 kase beyaz peynir

Maydanoz

1 adet yumurta beyazı



ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu



YAPILIŞI: Yumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. İç harcı için malzemeyi çatalla eziyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avcumuzun içinde açıp peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.







MİNİ MİNİ



MALZEMELER

1 su bardağı ayçiçek ve eritilmiş tereyağı karışımı

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

Un



İÇİ İÇİN:

2 adet közlenmiş patlıcan ya da 2 adet haşlanıp rendelenmiş patates

Rendelenmiş eski kaşar peyniri



ÜZERİ İÇİN:

Rendelenmiş eski kaşar peyniri

Yumurta sarısı



YAPILIŞI: Patlıcanı ya da patatesi, hangisininden yapmak isterseniz, mutlaka rendenlenmiş eski kaşar peyniri ile karıştırıyoruz. Hamuru için tüm malzemeyi ele yapışmayacak bir kıvam alana dek yoğuruyoruz. Hamurun üzerini bir streç film ile kaplayıp 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru bezelere ayırıp merdane ile açıyoruz. Açtığımız hamuru çay bardağı ile kesiyoruz ve iç malzemesini koyuyoruz. Poğaça gibi kapatıp üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısının üzerini rendelenmiş eski kaşar peyniri ile süsleyip 175 derece fırında pişiriyoruz.