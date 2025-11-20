İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün evde pastane lezzetleri yapmaya karar verdim ve hepimizin sevdiği, 5 çaylarının vazgeçilmezi tuzlu kurabiyeler hazırladım. Hepinizin eline sağlık, afiyet olsun.





TOHUMLU KURABİYE



MALZEMELER

1 paket eritilmiş tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

2 yumurta (sarısı ayrılacak)

4 yemek kaşığı rezene tohumu

2 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 6 bardak)

YAPILIŞI: Önce tereyağını eritip soğutuyoruz. Daha sonra sıvı yağ, yumurta akları, rezene tohumu, kabartma tozu, pudra şekeri ve tuzu ilave ederek, karıştırıyoruz. Azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamında hamur yoğuruyoruz. Fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Tepsiye dizip üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MISIR UNLU LEZZET



MALZEMELER

150 gram tereyağı

2 yumurta (birinin sarısı ayrılacak)

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1.5 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı mısır unu

2.5 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Bir yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI: Mısır unu ve un hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuruyoruz. Üzerine mısır ununu katıp yoğurmaya devam ediyoruz. En son beyaz unu ekleyip yoğuruyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüyoruz, susam ve çörek otu serpiyoruz. 180 derecedeki fırında pişiriyoruz.



SUSAMLI GALETA



MALZEMELER

125 gr. tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı sirke

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 su bardağı un

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:

1 adet yumurta

1 çay kaşığı pekmez

4-5 yemek kaşığı kavrulmuş susam

YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Unu yavaş yavaş ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz. Hamuru fırın kağıdı serilmiş tezgahta merdaneyle dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Yumurtayı çırpıyoruz, içine pekmezi de ekleyip karıştırıyoruz. Hamurun üzerine fırçayla yumurtalı karışımdan sürüyoruz, bolca susam serpiştiriyoruz. Susamların hamura yapışması için elimizle hafifçe üzerine bastırıyoruz. Buzdolabına kaldırıp bir saat dinlendiriyoruz. Hamuru bir santim genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz, kestiğimiz şeritlerin aralarında ikişer santim kalacak şekilde boşluk bırakıp tepsiye yerleştiriyoruz. Fırını 180 dereceye ayarlayıp 15-20 dakika ısıttıktan sonra tepsiyi fırına sürüyoruz. Rengi altın sarısı olana kadar pişiriyoruz.