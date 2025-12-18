İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karabük sofrasındayız. Karabük mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda saptanan 100'den fazla yemek çeşidi, yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler, Karabük mutfağının baş yemekleri arasında yer almaktadır. Gözleme, Safranbolu bükmesi, kuyu kebabı, karamancar, yaprak dolması, yayım (ev makarnası) peruhi, bandırma, sini çöreği, çullu börek, bazlama, su böreği, ev baklavası, safranlı zerde, höşmerim, haluşka yöresel yemeklerdendir.



SÜTLÜ KEŞKEK ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 litre süt

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Bir su bardağı buğdayı yıkayalım. Tencereye koyup, üzerini geçecek kadar su ekleyelim. En küçük ocakta, en düşük ayarda buğdayları pişmeye bırakalım. (Amacımız buğdayın kısık ateşte özünü bırakmasını sağlamak.) Buğdaylar suyunu çektiği zaman yine üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Bu işlemi buğdaylar özünü bırakıp, renk değiştirene kadar tekrarlayalım. En son sütü ekleyelim ve ocağın altını açıp, kıvam alması için 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Daha sonra tuz ve bir başka tavada iyice kızdırdığımız tereyağını üzerine döküp, karıştıralım.



KARAMANCAR YEMEĞİ



MALZEMELER

1.5 çorba kasesi mısır bulgur

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

Tuz

Kırmızı biber

1 demet mancar

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Öncelikle karalahanayı doğrayıp, kaynar suda iyice haşlayalım. Haşlanan karalahanayı soğuk suda bekletip suyunu sıkalım. Bir gün öncesinden ıslatılmış olan mısır bulguruna biberleri, uzun doğranan soğanları ve yarım çay bardağından biraz daha az yağı ilave ederek, karıştıralım. Düdüklü tencerenin en alt kısmına iki avuç mancar koyup, mısır karışımını da üzerine ilave edelim. Kalan mancarı tekrar koyup, üzerine bulgur ekleyelim. Tereyağını az sıvı yağ ve salçayla kavurup, üzerine dökelim. Ardından üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyip, düdüklünün kapağını kapatalım. 1 saat kısık ateşte pişirelim.



ÇULLU BÖREK



MALZEMELER

Yufka

Tereyağı

İsteğe göre peynirli, kıymalı veya patatesli harç hazırlanabilir

YAPILIŞI: Yufkalar ince ince kesildikten sonra eritilen tereyağı ile iyice karıştırılır. Bakır siniye, kesilmiş olan yufkalar yayılır. Varsa iç harç yayılır ve üstü yufka ile örtülür. Ateş korunda pişerken, tereyağı eklenerek, iyice kızarması sağlanır.