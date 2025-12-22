İDİL AÇIKALIN

Her ne kadar Trabzon hurmasının olmamış, o buruk tadına hâlâ ısınamamış olsam da olgunlaşmış haline bayılıyorum. Rengi ve dokusu ile bal tadında adeta. Annem Trabzon hurması marmelatı yapmış; tabii ben boş durur muyum, hemen onu cheesecake üzerine döktüm ve tahminimden çok daha lezzetli bir sonuç ortaya çıktı. Osmanlı'dan Türk mutfak kültürüne geçmiş önemli detaylardan biri de kuzu etiyle meyveyi birlikte pişirmektir. Kuru erikten kayısıya, incirden kestaneye birçok meyve, ete muazzam bir lezzet katıyor. Kaldı ki sırf bizim kültürümüzde değil, yabancı mutfaklarda da meyveyle kuzunun arkadaşlığına hep hayran kalmışımdır. Hal böyleyken, Trabzon hurması gibi karakteristik bir meyveyi kuzu etiyle tanıştırmak istedim. Trabzon hurması püresiyle fırında kuzu budu yapmaya karar verdim ve girdim mutfağa. Bence şahane oldu. Umarım seversiniz.

KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet olgun Trabzon hurması

2 su bardağı un

Tarçın

2 adet kabartma tozu

Yarım çay bardağı ceviz

YAPILIŞI: Öncelikle kuru malzemeleri ayrı bir kapta eleyerek ayırıyoruz. Daha sonra ayrı bir kapta; püre halindeki cennet hurmalarını, şekeri, yağı ve yumurtaları pütürlü kalmayacak hale gelene kadar çırpıyoruz. Hamurun kıvamına göre 1-2 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz ve kuru malzemeleri de ilave edip, tekrar çırpıyoruz. Yağlanmış kalıba döküp, 180 derece fırında 45-50 dakika pişiriyoruz. Kürdanla kontrol edip, olmamışsa biraz daha pişirebilirsiniz.

KURABİYE

MALZEMELER

1 paket tereyağı

2 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı ceviz yoksa fındık olabilir

3 tane cennet hurması

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı mısır nişastası

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Önce cennet hurmasını ortadan 2'ye keselim. İçini çıkaralım. Onu çatalla püre yapalım, iyice ezelim. Ayrı kap içinde 2 paket tereyağını ve pudra şekerini elimizle iyice yedirelim. Yumurta ve cennet hurmasını ilave edelim. Tekrar elimizle iyice karıştıralım. Ceviz vanilya ve kabartma tozunu koyalım. Ardından unumuzu ve nişastayı kaşık kaşık ilave edelim. Bazı unlar özlü oluyor. Ölçü tutmayabiliyor. Ele yapışmayacak bir hamur yapalım. Elimizle yuvarladıktan sonra tepsiye dizelim. Yapışmaması için tepsimize yağlı kağıt koyalım. Ortasına şişe kapağı ile şekil verelim. Ortasını çok az makas ucuyla kesip şekil verelim. Ardından 180 derecede hafif pembe oluncaya kadar pişirelim. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip, servis yapalım.

HURMALI MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

1 bardak soğuk süt

4 adet olmuş cennet hurması

4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Muhallebi için unu, buğday nişastasını, toz şekeri ve vanilini bir tencereye alıyoruz. 1 litre sütü ekleyip karıştırarak muhallebi kıvamını almasını sağlıyoruz. Ayrı bir yerde 1 paket krem şanti ile soğuk sütü çırpıyoruz ve sıcak olan muhallebinin içine katıp iyice karışmasını sağlıyoruz. Hazırladığımız muhallebileri bardaklara ya da kaselere üstlerinde 2 parmak yer kalacak şekilde paylaştırıyoruz ve soğuması için kaldırıyoruz. Hurmaları kabuklarından ve çekirdeklerinden ayırdıktan sonra içine balı katıyoruz ve blender ile iyice parçalıyoruz. Çekilmiş cevizleri hurmanın içerisine karıştırıyoruz. Son olarak soğuyan muhallebilerin üzerine hurmaları paylaştırıyoruz.