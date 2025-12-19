İDİL AÇIKALIN

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda ekşi ve hafif acı tatlı bir narenciye çeşidi olan greyfurtla yapılan sıra dışı tariflere yer verdim. Greyfurt; ilk olarak tatlı portakal ile çapraz bir melez meyve olarak batı Hint adaları olan Barbados'da yetiştiriliyor. Daha sonra, özellikle son yıllarda bütün dünyaya yayılıyor. Ülkemizde ise son 8-10 yıldır çok yaygın olarak tüketilmekte ve aynı şekilde üretilmektedir. Hafif sarı kalın bir tabakaya sahiptir. İç kısmı portakala benzer. Meyve çok sulu ve kırmızı- beyaz renklerde yetişir. Bazıları çekirdeksizdir, bazılarında ise tohumlar bulunur. Sağlık açısından çok faydalı olan birçok vitamin, mineral ve besin içermektedir. Özellikle lif açısından çok zengindir.

PUDRA ŞEKERLİ KEK

MALZEMELER



3 adet yumurta

150 gr. margarin

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 adet greyfurtun suyu ve kabuğunun rendesi

YAPILIŞI: Tüm malzeme aynı anda çırpılır. Kek kalıbına aktarılıp 175 derece fırında pişirilir. Pudra şekeri dökerek servis edilir.





TEREYAĞLI BİSKÜVİ

MALZEMELER



1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

125 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı greyfurt suyu

1 adet portakal ve greyfurt kabuğunun rendesi

1 çay kaşığı karbonat

4 su bardağı un

Süslemek için: 1 greyfurt

YAPILIŞI: Portakallı kurabiye hamurunu hazırlamak için; yumurta ve toz şekeri, yoğurma kabının içine alıp çırpma teli ile çırpıyoruz. Üzerine tereyağı ve yoğurt ilave edip iyice karıştırıyoruz. İçine, rendenin ince tarafı ile rendelenmiş olan portakal ve greyfurt kabuğu ile greyfurt suyunu ilave ediyoruz. Son olarak azar azar un ilave ederek, güzelce yoğuruyoruz ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. İster minik minik toplar halinde şekiller veriyoruz, istersek de bizim yaptığımız gibi büyük bir parçanın ortasına greyfurt meyvesinin dilimlerini yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

KARAMELİZE GREYFURT

MALZEMELER

3 adet greyfurt

2 kaşık esmer şeker

2 kaşık dut pekmezi

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Greyfurtları ortadan ikiye kesip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Üzerine tereyağını minik minik paylaştırıyoruz. Esmer şeker ve pekmezi ilave edip önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Eğer greyfurt kabuğunun sert kalmasını istemezseniz, greyfurt dilimlerini önce biraz haşlayıp sonra bu işlemi uygulayabilirsiniz. Servis ederken dondurma ilave edebilirsiniz. Nefis oluyor.