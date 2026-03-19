İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Eskişehir'deyiz. Eskişehir mutfağı, geleneksel beslenme alışkanlıklarının geçmişten günümüze çok fazla değişiklik göstermediği bir mutfak… Yöre mutfağında Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkileri görülüyor. Buğday, bulgur ve hamur işlerinin yanı sıra etli yemekler de oldukça yaygın. Bakalım iftar sofrasında bizi neler bekliyor? Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.

YUFKALI BÜRYAN



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

■ 1 adet yumurta ■ 2 çorba kaşığı Tarım Kredi süzme yoğurt ■ 1 çorba kaşığı Tarım Kredi riviera zeytinyağı ■ 1 çay kaşığı tuz ■ Aldığı kadar Tarım Kredi Anadolu un

İÇİ İÇİN:

■ 1 piliç ■ 2 su bardağı Tarım Kredi osmancık pirinç ■ Bir avuç soyulmuş Tarım Kredi çiğ badem ■ Tarım Kredi çekirdeksiz kuru üzüm ■ Tarım Kredi Tarçın ■ Yenibahar ■ Tarım Kredi Karabiber ■ 1 tatlı kaşığı Tarım Kredi toz şeker ■ 1 orta boy soğan ■ 1 çay kaşığı Tarım Kredi sızma zeytinyağı

YAPILIŞI: Hamur için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 8 eşit parçaya ayırıp yumak yaptıktan sonra üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada pilici haşlayıp kemiklerinden ayırarak iri iri parçalıyoruz. Diğer tarafta zeytinyağında önce bademleri kızartıp bir tabağa aldıktan sonra aynı yağda soğanı kavuruyoruz. Haşlanmış pirinç ilave ederek 1-2 dakika karıştırıyoruz. Ardından 3 bardak tavuk suyu ekleyip pilav gibi pişiriyoruz. Suyunu çekince üzerine diğer iç malzemeleri koyuyoruz. Yoğurduğumuz hamuru baklava usulü, nişasta ve un ile tek tek açıyoruz. Dört yufkayı aralarını yağlayarak tepsiye döşüyoruz. Ortasına hazırladığımız içi koyuyoruz. Diğer dört yufkayı da aralarını yağlayarak tepsiye koyuyoruz. Alttan taşan yufkaların kenarlarını kıvırarak kapatıyoruz. Üzerini yağlayıp sıcak fırında üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.



GÖCELİ TARHANA



MALZEMELER

■ 6 kg. Tarım Kredi süzme yoğurt ■ 3 kg. Tarım Kredi doğal kaymaksız yoğurt ■ 10 su bardağı yarma ■ 1/2 kg. Tarım Kredi süt ■ 4 adet Tarım Kredi gezen tavuk yumurta ■ 1 su bardağı Tarım Kredi un ■ Tuz

YAPILIŞI: Büyük bir kaba süzme yoğurdu alın ve ısınıp dağılmaya başlayıncaya kadar bekleyin. Üzerine yarmayı ekleyin. Başka bir yerde hazırlamış olduğunuz yoğurt, un, yumurta ve sütü çırparak süzme yoğurda ekleyin ve koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ateşten almadan önce tuzunu koyun. Temiz örtüler serdiğiniz tepsilere kaşık yardımı ile birer birer dökün ve güneşte iyice kurumasını bekleyin.



KIYGAŞA



MALZEMELER

■ 1 kilo un ■ Alabildiğine tuz ■ Ilık su ya da Tarım Kredi süt ■ 1 paket toz ya da yaş pakmaya ■ Tarım Kredi Anadolu ayçiçek yağı ■ Çörek otu

YAPILIŞI: Malzemelerin hepsi karıştırılıp yumuşak bir hamur elde edilir. Yumuşak olan hamur daha iyi kabarır. Hamur 1-1.5 saat bekletilir. Kabaran hamur yumurta büyüklüğünde bölünür. Zeytinyağı ile ile açılır. Kızgın yağda kızartılır.



CEVİZLİ TATLI



MALZEMELER

■ 6 su bardağı Tarım Kredi un ■ 1 su bardağı Tarım Kredi Ayçiçek yağı ■ 1 su bardağı eritilmiş margarin ■ 3 çorba kaşığı Tarım Kredi doğal yoğurt ■ 1 çay kaşığı kabartma tozu ■ 1 paket vanilya ■ 1 su bardağı çekilmiş Tarım Kredi ceviz içi

ŞERBET İÇİN:

■ 3 su bardağı Tarım Kredi toz şeker ■ 3 su bardağı su ■ 1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Şerbetini hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyip bir taşım kaynatın ve soğumaya bırakın. Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp sıvı yağ, margarin, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle bastırarak avuç içinde açın. Ortalarına ceviz içi yerleştirin. İki ucunu üstte birleştirip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tepsiyi fırından alıp soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekince servis yapın.