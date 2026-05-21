İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün önceden hazırlayıp buzluğa koyabileceğiniz ve misafiriniz geldiğinizde ya da canınız karbonhidrat çektiğinde hemen pişirebileceğiniz nefis hamur işi tariflerine yer veriyoruz.





BAZLAMA



MALZEMELER

500 gr. un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket ekşi mayalı ekmek harcı

300 ml. ılık su

YAPILIŞI: Un, tuz, toz şeker ve ekşi mayalı ekmek harcını yoğurma kabına alalım. Yaklaşık 300 ml. ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hafifçe ele yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurun üzerine temiz bir bez örterek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alarak elimizle toparlayalım. Hamurumuzu eşit büyüklükte 12 parçaya bölelim. Her bir parçayı elimizle yuvarlayıp beze oluşturalım. Daha sonra her bir bezeyi sırayla merdane ile açalım. Kurumaması için üzerlerine temiz bir bez örtelim. 15-20 dakika yine mayalanması için bekletelim. Mayası gelen hamurlarımızı ısınan tavaya alarak arkalı önlü pişirelim.





PEYNİRLİ POĞAÇA



MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı toz mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz, dereotu, yeşil biber

1 kase Urfa peyniri

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.



KATMER



MALZEMELER

2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

Tuz

Yarım fincan zeytinyağı

Un

ARALARINA SÜRMEK İÇİN:

150 gr. eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı tahin

YAPILIŞI: ruz. Hamurdan büyük bezeler yapıp açıyoruz ve karışımı üzerine sürüyoruz. Ortasına minik bir delik açıp ortasından dışarı doğru rulo yaparak katlıyoruz, tekrar bezelere ayırıyoruz. Tereyağının donması için bezeleri buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra tek tek açıp ısıttığımız teflon tavada hiç yağ ilavesi olmadan arkalı önlü pişiriyoruz.