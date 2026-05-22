İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tam da bahar ruhuna uygun baklalı tarifler veriyorum. Tamamıyla Ege ve Akdeniz kokan bir besin olan bakla, şifalı ve faydalı gıdaların başında geliyor. Düşük kalorili olması, kalp sağlığını koruması, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasından dolayı sofralarımızın göz bebeği olması gereken bir sebze. Bakla; taze bakla olarak tüketilebileceği gibi, tanelerinin kurutularak kuru bakla olarak da satışa sunulması, bakla yemeklerinin çeşitliliğini artırmıştır. Yeşil olan taze baklanın enfes zeytinyağlı yemeği olur ve yanında olmazsa olmaz arkadaşı sarımsaklı yoğurttur. Ayrıca kuru baklayı da en çok fava olarak tüketiriz.





ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA



MALZEMELER

1 kg. taze bakla

1 demet taze soğan

Unlu, limonlu su

Zeytinyağı

Tuz ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Taze baklaları küp küp doğruyoruz. Dörde bölünmüş limon ve bir kaşık un ilave edilmiş suyun içine atıyoruz. Taze soğanları minik minik doğruyoruz. Tencereye biraz zeytinyağı döküyoruz, üzerine soğanları diziyoruz. Ardından unlu limonlu suyun içinden kevgirle aldığımız baklaları tencereye koyuyoruz. Tuz ilave edip kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Pişince bol dereotu ve sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz.





İÇ BAKLALI ENGİNAR



MALZEMELER

6 adet çanak enginar

Yarım kg. iç bakla

2 adet limon

Tuz

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

Dereotu

YAPILIŞI: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz. Ardından enginarları iç kısımları alta gelecek şekilde tencereye diziyoruz. Üzerine doğradığımız soğanları, zeytinyağını, tuzu ve şekeri koyup un serpiyoruz. Enginarların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Diğer yandan baklaları haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Enginarlar pişince baklaları da içine atıp 15 dakika daha pişiriyoruz. Servis tabağına enginarı ters çevirip üzerine baklaları dizerek dereotu ile süsleyip servis ediyoruz.



BAKLA SARMA



MALZEMELER

1 su bardağı bakla

Salamura yaprak

1 su bardağı ince bulgur

3 adet kuru soğan

1'er demet maydanoz, dereotu

2 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle baklayı bir gece önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün kabuklarını soyarak minik minik doğruyoruz. İncecik doğranmış soğan, bulgur, bakla, maydanoz ve dereotunu, salçayı, naneyi, pul biberi ve karabiberi karıştırıyoruz. Salamura yaprakların her birinin içine bir tatlı kaşığı iç harçtan koyarak sarıyoruz. Bir adet soğan ve dört büyük domatesi rendeleyip tuz, karabiber ve sarımsak ekleyerek dolmaların üzerine döküyoruz.