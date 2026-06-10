İDİL AÇIKALIN

Bazı sofralar vardır; daha kapıdan içeri adım attığınız anda sizi etkisi altına alır. Geçtiğimiz günlerde sevgili Büşra Çelep'in çay davetinde tam da böyle bir sofranın konuğuydum. Baharın renklerini, doğanın tazeliğini ve ev sahibinin zarif dokunuşlarını bir araya getiren bu masa, klasik çay saati anlayışına yepyeni bir yorum getiriyordu.

Çay saatleri, yalnızca ikramların değil, dostluğun ve sohbetin de paylaşıldığı özel anlardır. Sevgili Büşra'nın çay saatinde ise alışılmış tariflerin ötesine geçen, yaratıcılığı ve lezzeti bir araya getiren birbirinden özel tatlarla buluştuğumuzu söyleyebilirim.

Bu güzel sofradan ilham alarak tarifleri sizler için not ettim. Belki bir sonraki çay davetinizde siz de bu lezzetlere yer vermek istersiniz.

IZGARA HAVUÇLU MEZE

MALZEMELER

4-5 adet havuç

400 gr süzme yoğurt

100 gr labne

2 yemek kaşığı tahin

1 tatlı kaşığı bal ve

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı kabuklu susam

50 gr file antep fıstığı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Havuçların kabuğunu soyuyoruz. Dik bir şekilde dörde bölüyoruz. Zeytinyağı ve tuz ile 180 derece fırında pişiriyoruz. Diğer yandan yoğurdunu hazırlıyoruz. Susamı sarımsak ile çok az tereyağında kavuruyoruz. Yoğurt, labne, tahin, bal karıştırıyoruz. Diğer yandan Antep fıstığını çok az tereyağı, sıvıyağ, şeker ile karamelize ediyoruz. Servis ederken yoğurtlu karışım üzerine havuçları diziyoruz. Üzerine biraz tahin gezdiriyoruz ve karamelize fıstıklar ile servis ediyoruz.

VİŞNELİ BAMYA

MALZEMELER

400 gr bamya

1 büyük mor soğan

1 su bardağı donuk vişne

1/2 limon suyu

1 diş sarımsak

YAPILIŞI: Soğanı yarım ay şeklinde ince kıyım şekilde doğruyoruz. Zeytinyağında sarımsak ile beraber kavuruyoruz. Bamyayı ekliyoruz. Biraz soteliyoruz. 12 adet vişneyi kenara ayırıyoruz. Kalan vişneleri blenderda yarım limon suyu ve birazcık su ile çekiyoruz. Vişne püresini de bamyanın üzerine döküyoruz. Tuz ekliyoruz. Kapağını kapatıp pişiriyoruz. Pişirme işleminin yarısında ayırdığımız vişneleri ekliyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyor, soğuyunca servis ediyoruz.

ÇİLEKLİ SEMİZOTU SALATASI

MALZEMELER

2 demet semizotu

12 çilek (dörde bölünmüş).

SOS MALZEMESİ;

6-7 adet çilek

Yarım limon suyu

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

KARAMELİZE ETMEK İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

50 gr Kaju (ortadan ikiye bölünmüş.)

1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Semizotlarını saplarından ayırarak derviş tabağına alıyoruz. Çilekleri dörde bölüp ekliyoruz. Ayrı bir yerde kajuları tereyağı, sıvıyağ, şeker ile kısık ateşte karamelize ediyoruz. Onları da üzerine ekliyoruz. Sos malzemelerini blenderdan çekip servis esnasında üzerine döküyoruz.