İDİL AÇIKALIN

Yaz mevsiminin en güzel yanı, doğanın bize cömert davranması. Domates dalından kopmuş gibi kokuyor, salatalık çıtır çıtır, otlar mis gibi… Ama kabul edelim; termometre 35 dereceyi gösterirken saatlerce mutfağın başında durmak kimsenin hayali değil. Ben yazın sofraları biraz yavaşlatmayı seviyorum. Daha az pişen, daha çok serinleten, bol zeytinyağlı, bol renkli tabaklar hazırlıyorum. Çünkü iyi yemek sadece mideyi değil, ruhu da ferahlatmalı. Üstelik misafir geldiğinde de saatlerce uğraşmadan şık bir masa kurmanın sırrı, doğru tarifleri seçmekten geçiyor. Bugün sizlerle benim yaz sıcaklarında en sık hazırladığım dört kurtarıcı tarifi paylaşacağım. Hafifler, pratikler ve en önemlisi; bir lokmada yazı hissettiriyorlar.



AVOKADOLU CACIK



MALZEMELER

2 su bardağı süzme yoğurt

1 olgun avokado

1 salatalık

1 diş sarımsak

Yarım limon suyu

Dereotu

Tuz

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Yoğurdu ezilmiş avokadoyla karıştırın. Rendelenmiş salatalık, sarımsak, limon suyu ve ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp üzerine bol zeytinyağı gezdirerek soğuk servis edin.



KARPUZLU BEYAZ PEYNİR SALATASI



MALZEMELER

3 dilim karpuz

150 gram beyaz peynir

Taze nane

Roka

Ceviz içi

Zeytinyağı

Nar ekşisi

YAPILIŞI: Küp doğranmış karpuzları ve beyaz peyniri servis tabağına alın. Üzerine roka, nane ve iri kırılmış cevizleri serpiştirin. Zeytinyağı ve nar ekşisiyle son dokunuşu yapın.



ZEYTİNYAĞLI KABAK CARPACCIO



MALZEMELER

2 yeşil kabak

Limon suyu

Zeytinyağı

Parmesan veya eski kaşar rendesi

Karabiber

Taze fesleğen

YAPILIŞI: Kabakları çok ince dilimleyin. Servis tabağına dizip limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. Üzerine peynir rendesi, karabiber ve fesleğen yaprakları ekleyin. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.



LİMONLU YOĞURT KÜPLERİ



MALZEMELER

1 paket yulaflı bisküvi

2 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı bal

1 limon kabuğu rendesi

1 limon suyu

Üzeri için taze meyveler

YAPILIŞI: Kupların tabanına kırılmış bisküvileri koyun. Yoğurt, bal, limon suyu ve limon kabuğunu karıştırıp üzerine paylaştırın. En üstünü mevsim meyveleriyle süsleyip en az bir saat buzdolabında dinlendirin.