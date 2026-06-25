İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. İdilika'nın mutfağında bugün tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi yapıyoruz. Malum, Aşure Günü'nde konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtır. Aşure Günü hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günüdür. İslam kültüründe önemli bir yeri ve kıymeti olan bir gündür. Asırlardır eski gelenek devam ediyor, ocaklarda aşure kaynatılıyor.

ORTAYA ÇIKIŞI

Yapılışı zahmetli, tadı mükemmel aşurenin içinde onlarca ayrı malzeme var; hem ortak bir lezzet yaratıyorlar, hem de kendi farklılıklarını muhafaza ediyorlar. Aşure geleneği, asırlar öncesinden geliyor. Rivayete göre Nuh Aleyhiselam ve ona inananlar, tufandan kurtulduktan sonra karaya oturan gemilerinde kalan yiyecekleri bir araya toplayıpbir yemek pişirir. Buna da aşure adı verilir. Aşure, Arapça bir kelimedir. 10, 10'uncu manasına gelir. Çok eskiden beri yapılan aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

Aşurenin olmazsa olmazı elbette buğdaydır. Buğdaysız aşure olmaz, olur da öyle bir şey yaparlarsa ona aşure denmez. Buğdayın haşlanırken suya verdiği kıvam, renk ve lezzet aşureyi aşure yapar. Gluten alerjiniz varsa üzgünüm, hakikaten buğdayın alternatifi yok. Aşurenin kıvamı ne sulu, ne de katı olmalı. Aşure yapmanın en kritik, en zor aşaması da bu bence. Su ve buğday oranı çok önemli. Tarif ne olursa olsun, kullandığınız bakliyatın suyu emme ve şişme potansiyeli farklı. Her bakliyat raf ömrüyle orantılı su çeker. Aşure yaparken tariflerin birebir tutmamasının temel sebebi bu. Ocaktan indirmeden, soğuduğunda, malzemelerin nişasta oranlarıyla daha da katılaşacağı mutlaka hesaplanmalı. İçine konulan malzemeler ne olursa olsun, iyi haşlanmalı. Yine de biraz fazla pişmiş bakliyat bile dişe gelen buğday ve nohuttan 10 kat daha iyidir.

ILIKKEN SERVİS EDİN

Aşure jöle gibi berrak olamaz çünkü yapısına aykırı. Buğday ona gizemli bir buğu katar. Az buğday koyulup kıvam almayan bir aşureye nişastayla kıvam vermek kabul edilemez. Çünkü buğday aynı zamanda uçuk kahverengiyle koyu krem rengi arasındaki hassas çizginin temel kaynağıdır. Aşurenin lezzeti ılıkken doruk noktasındadır. Soğuduğunda muhallebi tadına yakınlaşır. Yapı itibariyle doğal malzeme içeren aşure tatlısı, buzdolabında saklanmalı. Ama uzun süre de beklememeli, aksi takdirde sulanır ve ekşir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..

AŞURE



MALZEMELER

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı sarı üzüm

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3.5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

SÜSLEMEK İÇİN:

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı

PÜF NOKTASI

Sarı üzüm ve kayısıyı haşladığımız suyu atmayıp aşuremize ilave edersek, tadı enfes olur.

YAPILIŞI: Bir gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun suyunu değiştirip bir saat haşlıyoruz. Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika her ikisini de ayrı tencerelerde haşlıyoruz. İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayıp suyunu süzüyoruz. Kuş üzümlerini beş dakika kaynatıp suyunu süzüyoruz. Kayısıları küçük küçük doğrayıp iki su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Sarı üzümleri bir su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzüyoruz. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyuyoruz. İçine yedi su bardağı suyu ilave edip 30 dakika haşlıyoruz. Sonra tekrar yedi su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatıyoruz. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave ediyoruz. Aşure 50 dakika boyunca kaynadığında sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kaynama süresi bir saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alıyoruz. Aşuremizi servis kaselerine paylaştırıyoruz. Ilıkken üzerlerini isteğe göre ceviz, nar, fındık, tarçın ve Antep fıstığı ile süsleyip servis yapıyoruz.