İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla olan bamyalı tarifler var. Bamyanın ana yurdunun Amerika ve Asya kıtaları olduğu yönünde bir görüş bulunsa da, Amerika kıtasının keşfinden önce de Afrika'da bamyanın yetiştirildiği biliniyor. Ebegümecigillerden olan bamya, ülkemizde daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriliyor. Balıkesir bamyası ve sultani bamya olarak tabir edilen iri çeşitleri tazeyken, Amasya bamyası kurutularak yenilir. Bamya; taze olarak tüketilmesinin dışında, kurutularak, dondurularak ve konserve yapılarak da saklamaya uygun bir sebze. Bamya tohumları ayrıca kahveye benzer bir içecek yapımında da kullanılır.





TAZE BAMYA ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. taze bamya

Yarım kg. dana eti

4-5 adet yumuşak domates

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Sıcak su

Tuz

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Kuşbaşı etleri zeytinyağında biraz kavuruyoruz. İçine ince kıyılmış soğan ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine biber salçası, kabuğu soyulmuş ve doğranmış domatesleri de ilave ediyoruz. İki-üç dakika kadar pişirdikten sonra bamyaları ekliyoruz. Üstünü örtecek kadar sıcak su koyuyoruz. Üzerine tuz ve yarım limon suyu sıkılıp 15 dakika pişirip dinlenmeye bırakıyoruz.



TAZE BEZELYELİ TAZE BAMYA



MALZEMELER

Yarım kg. taze bamya

1 adet kuru soğan

1 su bardağı taze bezelye

1 adet kapya biber

2 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz, toz şeker, toz tatlı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet rendelenmiş domates

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Soğanı ve biberleri, zeytinyağında kavuruyoruz. Ardından domates rendesi ve salçayı ekleyip iki dakika daha kavuruyoruz. Üzerine bamyayı ve bezelyeleri ilave ediyoruz. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırıyoruz. Tencereyi çok kısık ateşe koyup beş dakika pişiriyoruz. Üzerine yavaş yavaş üç bardak su ekliyoruz, kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz.



BAMYA KIZARTMASI



MALZEMELER

Uzun bamya

SOSLAMAK İÇİN:

Yumurta

Karabiber

Pul biber

Tuz

PANELEMEK İÇİN:

Mısır unu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağı

YAPILIŞI: İstenilen miktarda bamyanın saplarını temizleyerek ayıklıyoruz ve yıkıyoruz. Yumurtaları kırıyoruz. İçine karabiber, pul biber ve tuzun yarısını koyuyoruz. Ayrı bir tabağa mısır ununu koyup kalan tuzu ekliyoruz. Yıkanan bamyaları önce yumurtaya, ardından mısır ununa buluyoruz. Bir tavada yağ kızartıyoruz, bamyaları kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartıyoruz.



BAMYA TURŞUSU



MALZEMELER

500 gram küçük boy bamya

5–6 diş sarımsak

1 avuç nohut (turşunun daha güzel olmasına yardımcı olur)

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

İçme suyu

Birkaç dal dereotu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Bamyaları yıkayın ve saplarını çok derine inmeden temizleyin. Kaynar suda 1 dakika kadar haşlayıp hemen buzlu suya alın. Böylece diri kalırlar. Steril bir kavanozun dibine nohut ve sarımsakları koyun. Bamyaları dik şekilde, sıkıca yerleştirin. Üzerine sirke, kaya tuzu, şeker ve isteğe bağlı limon tuzunu ekleyin. Kavanozu içme suyuyla tamamlayıp kapağını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde yaklaşık 10–15 gün beklettikten sonra tüketebilirsiniz.