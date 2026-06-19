İDİL AÇIKALIN

Bazı şehirler vardır, önce hikâyeleriyle etkiler insanı, sonra sofralarıyla kalbini fetheder. Zonguldak da tam öyle bir şehir. Yerin metrelerce altında alın teri döken madencilerin memleketi ama aynı zamanda Karadeniz'in bereketini mutfağına taşıyan, mütevazı olduğu kadar güçlü lezzetlerin de adresi. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmak değildir; dayanışmanın, emeğin ve aile olmanın simgesidir. Sabah erkenden denize açılan balıkçıların ağına takılan taze balıklar, bahçelerden toplanan otlar ve taş fırınlardan yükselen ekmek kokusu aynı sofrada buluşur. Bugün sizler için Zonguldak esintili, hem yöreyi anlatan hem de evde kolayca hazırlayabileceğiniz dört tariften oluşan özel bir menü hazırladım.



PUMPUM ÇORBASI



MALZEMELER

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Suyu kaynatıp mısır ununu yavaş yavaş ekleyerek topaklanmadan pişirin. Ayrı bir kapta yoğurt ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Ilıttığınız çorbaya ilave edin ve üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirerek servis yapın.



ZONGULDAK USULÜ TİRİT



MALZEMELER

5 adet kuru yufka

400 g dana kuşbaşı veya kıyma

1 adet büyük kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 litre sıcak et suyu

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Kuru yufkaları elinizle iri parçalar hâlinde kırıp geniş bir tepsiye yayın. Bir tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Eti veya kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Domates salçasını ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberi ekledikten sonra sıcak et suyunu ilave edin ve 8–10 dakika kaynatın. Hazırladığınız sıcak etli karışımı kepçe yardımıyla tepsideki kuru yufkaların üzerine eşit şekilde dökün. Tepsinin üzerini kapatarak yaklaşık 5 dakika bekletin; bu sürede yufkalar et suyunu çekip yumuşayacaktır. Sıcak olarak servis edin.



ZONGULDAK USULÜ BEYAZ BAKLAVA



MALZEMELER

20 baklavalık yufka

200 gram tereyağı

2 su bardağı dövülmüş ceviz

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI: Yufkaları tereyağıyla yağlayıp aralarına ceviz serperek dizin. Dilimledikten sonra pişirin. Şeker, su ve limonla hazırladığınız ılık şerbeti tamamen soğuyan tatlının üzerine dökün.