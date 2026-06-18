İDİL AÇIKALIN

Bizim kültürümüzde çay saati sadece bir öğün değildir.Küçük mutlulukların büyük sofralara dönüştüğü, dostluğun ince belli bardakta demlendiği özel bir ritüeldir. Kimi zaman komşu çat kapı gelir, kimi zaman çocuklar okuldan döner, kimi zaman da "Bugün kendime güzel bir sofra kurayım" dersiniz. İşte o anlarda mutfağın en güzel sihri devreye girer. Ben çay sofralarını kalabalık ama zahmetsiz severim. Bir tuzlu, bir poğaça, hafif bir tatlı ve mevsime yakışan ferah bir eşlikçi… Gerisi zaten sohbetin marifeti. Bugün sizlerle misafirlerin tarifini isteyeceği, yapımı kolay ama sunumu şık 4 favori tarifimi paylaşıyorum.
PEYNİRLİ DEREOTLU MİNİ SCONE
MALZEMELER
2 su bardağı un
100 gram tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
150 gram beyaz peynir
Yarım demet dereotu
Tuz
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur hazırlayın. Küçük yuvarlaklar kesip üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
KÖZ BİBERLİ LABNELİ MİLFÖY ÇUBUKLARI
MALZEMELER
4 yaprak milföy
150 gram labne
2 adet közlenmiş kırmızı biber
Kekik
Susam
YAPILIŞI: Milföylerin üzerine labne sürün, ince doğranmış köz biberleri serpiştirin. Şeritler halinde kesip burgu yapın. Üzerine susam serperek, altın rengini alana kadar pişirin.
LİMONLU HAŞHAŞLI KEK
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı haşhaş
1 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
1 paket kabartma tozu
YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpın, diğer malzemeleri ekleyin. Karışımı kalıba döküp, 170 derecede pişirin. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyin.
ÇİLEKLİ FİNCAN TATLISI
MALZEMELER
2 su bardağı süzme yoğurt
200 ml krema
2 yemek kaşığı bal
8-10 çilek
Yulaflı bisküvi kırıkları
YAPILIŞI: Yoğurt, krema ve balı çırpın. Fincanlara önce bisküvi, sonra krema karışımı ve en üste doğranmış çilekleri yerleştirin. Buzdolabında en az bir saat dinlendirerek servis edin.