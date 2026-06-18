İDİL AÇIKALIN

Bizim kültürümüzde çay saati sadece bir öğün değildir.Küçük mutlulukların büyük sofralara dönüştüğü, dostluğun ince belli bardakta demlendiği özel bir ritüeldir. Kimi zaman komşu çat kapı gelir, kimi zaman çocuklar okuldan döner, kimi zaman da "Bugün kendime güzel bir sofra kurayım" dersiniz. İşte o anlarda mutfağın en güzel sihri devreye girer. Ben çay sofralarını kalabalık ama zahmetsiz severim. Bir tuzlu, bir poğaça, hafif bir tatlı ve mevsime yakışan ferah bir eşlikçi… Gerisi zaten sohbetin marifeti. Bugün sizlerle misafirlerin tarifini isteyeceği, yapımı kolay ama sunumu şık 4 favori tarifimi paylaşıyorum.



PEYNİRLİ DEREOTLU MİNİ SCONE



MALZEMELER

2 su bardağı un

100 gram tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

150 gram beyaz peynir

Yarım demet dereotu

Tuz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur hazırlayın. Küçük yuvarlaklar kesip üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.



KÖZ BİBERLİ LABNELİ MİLFÖY ÇUBUKLARI



MALZEMELER

4 yaprak milföy

150 gram labne

2 adet közlenmiş kırmızı biber

Kekik

Susam

YAPILIŞI: Milföylerin üzerine labne sürün, ince doğranmış köz biberleri serpiştirin. Şeritler halinde kesip burgu yapın. Üzerine susam serperek, altın rengini alana kadar pişirin.



LİMONLU HAŞHAŞLI KEK



MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı haşhaş

1 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpın, diğer malzemeleri ekleyin. Karışımı kalıba döküp, 170 derecede pişirin. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyin.



ÇİLEKLİ FİNCAN TATLISI



MALZEMELER

2 su bardağı süzme yoğurt

200 ml krema

2 yemek kaşığı bal

8-10 çilek

Yulaflı bisküvi kırıkları

YAPILIŞI: Yoğurt, krema ve balı çırpın. Fincanlara önce bisküvi, sonra krema karışımı ve en üste doğranmış çilekleri yerleştirin. Buzdolabında en az bir saat dinlendirerek servis edin.