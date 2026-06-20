İDİL AÇIKALIN

Yazın geldiğini bana takvim değil, manav tezgâhında gördüğüm ilk papaz eriği haber verir. O parlak yeşil rengi, hafif mayhoş kokusu ve dişe gelirken çıkardığı o kıtır ses… Çocukluğumun en güzel anıları arasında mutlaka bir avuç papaz eriği vardır. Annemin "Çok yeme, karnın ağrır" uyarısına rağmen hep elim tuzluğa uzanırdı. Papaz eriği bana göre sadece bir meyve değil, mevsimin habercisidir. Kirazdan önce göz kırpar, kayısıdan önce sofraya oturur ve yazın ilk heyecanını beraberinde getirir. En güzel yanı ise yalnızca tek başına yenmesi değil; salatalardan mezelere, reçellerden soslara kadar mutfakta da harikalar yaratmasıdır.

SALATAYA ÇOK YAKIŞIR

Üstelik bu minik yeşil lezzet sağlığımız için de oldukça kıymetlidir. Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini destekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. İçerdiği C vitamini bağışıklık sistemini desteklerken, antioksidan bileşenleri vücudu serbest radikallere karşı korumaya katkı sağlar. Potasyum içeriği sayesinde sıvı-elektrolit dengesinin korunmasına destek olur. Elbette her besinde olduğu gibi ölçülü tüketmek önemlidir; özellikle çok fazla tüketildiğinde hassas mide ve bağırsaklarda rahatsızlık oluşturabilir. Papaz eriği ne tropik bir meyve kadar iddialıdır ne de egzotik bir hikâyesi vardır. Ama dalından koparıldığı an taşıdığı tazelik, damağa bıraktığı o canlı ekşilik ve çocukluk anılarını canlandıran tadıyla her yaz yeniden kalbimizi fetheder. Benim tavsiyem, bu mevsimde bir kilo papaz eriği alın. Bir kısmını olduğu gibi tüketin, bir kısmını salataya katın, birkaç tanesini de mutfakta yeni tarifler denemek için ayırın. Çünkü bazen bir mevsimi hatırlamanın en güzel yolu, onu tabağınıza taşımaktır. Ve inanın, yazın ilk ısırığı çoğu zaman bir papaz eriğinin içindedir.

İYİ ERİK NASIL SEÇİLİR?

Peki iyi bir papaz eriği nasıl seçilir? İşin sırrı kabuğunda saklıdır. Kabuğu parlak, canlı yeşil ve sert olmalı. Avucunuza aldığınızda hafif dolgun hissettirmeli ama bastırınca ezilmemelidir. Yumuşamaya başlayanlar reçel veya sos yapımında değerlendirilebilir; çıtır çıtır yemek için ise sert olanları tercih etmek gerekir. Bir diğer püf noktası da saklama koşullarıdır. Oda sıcaklığında bekleyen erikler hızla olgunlaşır. Eğer kıtırlığını korumak istiyorsanız buzdolabının sebzelik bölümünde muhafaza edin ve yıkamayı tüketmeden hemen önce yapın. Böylece hem daha uzun süre dayanır hem de tazeliğini kaybetmez. Ben papaz eriğini en çok peynirle yakıştırıyorum. Biraz beyaz peynir, birkaç yaprak taze nane ve zeytinyağıyla hazırlanan bir tabakta yazın bütün neşesi var sanki. Ama bugün sizlere sofralarımın yıldızı olan farklı bir tarif bırakmak istiyorum.

TUZLA YEME GELENEĞİ

TÜRKIYE'de özellikle Ege ve Marmara'da papaz eriği denince akla ilk gelen alışkanlık tuza batırarak yemektir. Hatta şöyle esprili bir cümle kullanabilirsiniz: "Papaz eriğinin en yakın arkadaşı tuzluktur. Masaya biri gelince diğeri mutlaka peşinden gelir."



Her derde deva

■ C vitamini içerir ve bağışıklık sistemini desteklemeye katkı sağlayabilir.

■ Lif bakımından zengindir; sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir.

■ Potasyum içerir ve normal kas fonksiyonlarının desteklenmesine katkıda bulunur.

■ Düşük kalorili olduğu için yaz aylarında hafif atıştırmalık olarak tercih edilebilir.



PAPAZ ERİKLİ YAZ SALATASI

MALZEMELER

8-10 adet papaz eriği

1 demet roka

100 gram beyaz peynir

Yarım çay bardağı iri kırılmış ceviz

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Birkaç yaprak taze nane

Bir tutam tuz

YAPILIŞI: Papaz eriklerini ince dilimler hâlinde kesin. Roka yapraklarını servis tabağına alın. Üzerine erikleri, ufalanmış beyaz peyniri ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı ile nar ekşisini karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Son olarak taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin. Bu salata özellikle ızgara tavuk, balık veya yaz akşamı sofralarının yanında inanılmaz yakışıyor. Mayhoş erik, peynirin tuzluluğu ve cevizin aroması bir araya geldiğinde tek lokmada Ege esintisi hissediyorsunuz.