İDİL AÇIKALIN

Bazı sofralar vardır ki ne özel bir gün bekler ne de kalabalık misafirler… Sadece demlikte usul usul kaynayan çayın kokusu yeter insanı mutfağa çekmeye. Çay saati benim için günün en keyifli molasıdır. Telaş biraz diner, telefonlar sessize alınır, tabaklar ortaya gelir ve sohbet kendiliğinden koyulaşır. Üstelik iyi bir çay sofrası kurmak için saatlerce mutfakta kalmaya da gerek yok. Birkaç pratik ama özenli tarifle hem göze hem damağa hitap eden nefis bir menü hazırlayabilirsiniz. Benim soframda mutlaka farklı dokular olur; biri çıtır, biri yumuşacık, biri hafif tatlı, biri de tuzlu bir sürpriz… İşte bugün sizler için hazırladığım çay saati menüsü…





PATATESLİ KITIR GÜL BÖREĞİ



MALZEMELER

3 adet yufka

3 haşlanmış patates

1 küçük soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için yumurta sarısı ve çörek otu

YAPILIŞI: Soğanı kavurup ezilmiş patates ve baharatlarla karıştırın. Yufkaları üçgenlere kesin, iç harcı koyup gül şeklinde sarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiştirin ve kızarana kadar pişirin.



KURU DOMATESLİ PEYNİR EZMESİ



MALZEMELER

200 gram labne

100 gram beyaz peynir

6 adet kuru domates

1 avuç ceviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kekik

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri rondodan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kızarmış ekmek veya grissinilerle servis edin.



PORTAKALLI FINDIKLI ISLAK KEK



MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı çekilmiş fındık

YAPILIŞI: Malzemeleri karıştırıp kalıba dökün ve pişirin. Kek sıcakken üzerine portakal suyu ve az şekerle hazırladığınız sosu gezdirin.