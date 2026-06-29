İDİL AÇIKALIN

Mutfakta geçirdiğim onca yıl bana şunu öğretti: Güzel yemek yapmak için pahalı malzemelere değil, doğru fikirlere ihtiyaç var. Bazen bir paket makarna, birkaç domates, biraz yoğurt ve mutfakta bekleyen patatesler öyle bir sofraya dönüşüyor ki herkes tarifini istiyor. Ben ekonomik yemekleri hiçbir zaman "idarelik" olarak görmedim. Aksine en yaratıcı tariflerin çoğu, evde ne varsa onunla ortaya çıkıyor. Anneannelerimizin mutfağı da böyleydi; israf etmeden, mevsiminde ürün kullanarak, az malzemeyle çok kişiyi doyurmayı bilirlerdi. Bugün sizlerle hem bütçe dostu hem de yapımı son derece pratik dört tarif paylaşmak istiyorum. İster yazlıkta ister şehirde olun, bu menü cebinizi de gönlünüzü de mutlu edecek.

YOĞURTLU ERİŞTE SALATASI

MALZEMELER

250 gram erişte

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

YAPILIŞI: Erişteleri haşlayın ve süzün. Yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın. Üzerine kızdırılmış tereyağında kırmızı biber gezdirin. Soğuk servis edin.

FIRINDA PATATES KÖFTESİ

MALZEMELER 4 haşlanmış patates 1 yumurta 1 çay bardağı galeta unu 100 gram rendelenmiş kaşar Karabiber Tuz YAPILIŞI: Patatesleri ezin, diğer malzemelerle karıştırın. Köfte şekli verip yağlı kağıt serili tepside üzeri kızarana kadar pişirin.

YAPILIŞI: Patatesleri ezin, diğer malzemelerle karıştırın. Köfte şekli verip yağlı kâğıt serili tepside üzeri kızarana kadar pişirin.

DOMATESLİ TAVA BÖREĞİ

MALZEMELER

2 yufka

2 domates

150 gram beyaz peynir

Kekik

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Yufkaların arasına doğranmış domates, beyaz peynir ve kekik koyun. Tavada iki tarafını da kısık ateşte kızartarak pişirin.



MUHALLEBİLİ BİSKÜVİ KUP

MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

Petibör bisküvi

YAPILIŞI: Muhallebiyi pişirin. Kuplara kırılmış bisküvi ve muhallebiyi kat kat yerleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra tarçın serpip servis edin.