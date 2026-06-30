İDİL AÇIKALIN

Ben Girit kökenli bir aileden geldiğim için Ege mutfağı benim için sadece tariflerden ibaret değil; çocukluğumun kokusu, anneannemin mutfağı ve yazlık sofralarının en güzel hatırası. Bu mutfağın en büyük sırrı ise malzemeye saygı duyması. Az baharat, bol tazelik, kaliteli zeytinyağı ve mevsiminde ürün… Gerisini doğa zaten tamamlıyor. Bugün sizlerle evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizi Ege kıyılarında hissettirecek nefis bir menü paylaşmak istiyorum.
GİRİT EZMESİ
MALZEMELER
200 gram beyaz peynir
100 gram tulum peyniri
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 avuç ince çekilmiş ceviz
Dereotu
YAPILIŞI: Peynirleri ezip sarımsak, ceviz ve zeytinyağıyla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ekleyin. Bir saat dinlendirdikten sonra kızarmış ekmekle servis edin.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YATAĞINDA BAKLALI BEZELYE
MALZEMELER
4 adet çanak enginar
1 su bardağı iç bakla
1 su bardağı bezelye
1 küçük soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Dereotu
Limon suyu
Tuz
YAPILIŞI: Soğanı zeytinyağında hafifçe çevirin. Bakla ve bezelyeyi ekleyip birkaç dakika soteleyin. Enginar çanaklarını ilave edip az suyla pişirin. Soğuduktan sonra üzerine dereotu ve limon suyu gezdirin.
FIRINDA KEKİKLİ ÇİPURA
MALZEMELER
2 adet temizlenmiş çipura
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Taze kekik
Limon dilimleri
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI: Balıkları zeytinyağı ve baharatlarla ovun. İçlerine kekik ve limon dilimleri yerleştirip 190 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.
SAKIZ AROMALI İRMİK MUHALLEBİSİ
MALZEMELER
1 litre süt
7 yemek kaşığı irmik
6 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı damla sakızı tozu
1 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kaselere paylaştırıp soğutun. Üzerini file badem veya Antep fıstığıyla süsleyerek servis edin.