İDİL AÇIKALIN

Ben Girit kökenli bir aileden geldiğim için Ege mutfağı benim için sadece tariflerden ibaret değil; çocukluğumun kokusu, anneannemin mutfağı ve yazlık sofralarının en güzel hatırası. Bu mutfağın en büyük sırrı ise malzemeye saygı duyması. Az baharat, bol tazelik, kaliteli zeytinyağı ve mevsiminde ürün… Gerisini doğa zaten tamamlıyor. Bugün sizlerle evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizi Ege kıyılarında hissettirecek nefis bir menü paylaşmak istiyorum.



GİRİT EZMESİ

MALZEMELER

200 gram beyaz peynir

100 gram tulum peyniri

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 avuç ince çekilmiş ceviz

Dereotu

YAPILIŞI: Peynirleri ezip sarımsak, ceviz ve zeytinyağıyla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ekleyin. Bir saat dinlendirdikten sonra kızarmış ekmekle servis edin.



ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YATAĞINDA BAKLALI BEZELYE

MALZEMELER

4 adet çanak enginar

1 su bardağı iç bakla

1 su bardağı bezelye

1 küçük soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Dereotu

Limon suyu

Tuz

YAPILIŞI: Soğanı zeytinyağında hafifçe çevirin. Bakla ve bezelyeyi ekleyip birkaç dakika soteleyin. Enginar çanaklarını ilave edip az suyla pişirin. Soğuduktan sonra üzerine dereotu ve limon suyu gezdirin.



FIRINDA KEKİKLİ ÇİPURA

MALZEMELER

2 adet temizlenmiş çipura

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Taze kekik

Limon dilimleri

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Balıkları zeytinyağı ve baharatlarla ovun. İçlerine kekik ve limon dilimleri yerleştirip 190 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.



SAKIZ AROMALI İRMİK MUHALLEBİSİ

MALZEMELER

1 litre süt

7 yemek kaşığı irmik

6 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı damla sakızı tozu

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kaselere paylaştırıp soğutun. Üzerini file badem veya Antep fıstığıyla süsleyerek servis edin.