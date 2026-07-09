İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan patates kızartmasının bugüne kadar hiç bilinmeyen formüllerini paylaşıyorum. Bildiğiniz patates kızartmalarını unutun. Bu patates kızartmaları tarafımdan defalarca test edilmiş olup adeta şampiyonlar ligi gibi madalyaya hak kazanmış tarifler.

PATATESİN TARİHÇESİ

Bugün mutfağımızın vazgeçilmezlerinden biri olan patatesin hikâyesi, Güney Amerika'nın yüksek dağlarında, yaklaşık 8 bin yıl önce başlıyor. İlk olarak bugünkü Peru ve Bolivya topraklarında yaşayan İnka uygarlığı tarafından yetiştirilen patates, o dönemde kutsal kabul edilen ve yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli besinlerden biriydi. 16. yüzyılda İspanyol kâşifler Güney Amerika'ya ulaştıklarında patatesi Avrupa'ya taşıdı. İlk yıllarda ilgi görmeyen bu mütevazı yumru, zamanla kıtanın en önemli tarım ürünlerinden biri hâline geldi. Özellikle kıtlık dönemlerinde milyonlarca insanın temel besin kaynağı oldu. Hatta tarihçiler, patatesin Avrupa nüfusunun artışında önemli rol oynadığını söyler. Osmanlı mutfağına ise patates 19. yüzyılda girdi. Önceleri sadece büyük şehirlerde tanınan bu sebze, kısa sürede Anadolu'nun bereketli topraklarında yetiştirilmeye başlandı. Ucuz, doyurucu ve her yemeğe uyum sağlayan yapısıyla kısa zamanda ev mutfaklarının baş tacı oldu. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında farklı lezzetlerle karşımıza çıkıyor. Niğde'nin, Nevşehir'in ve Afyonkarahisar'ın verimli topraklarında yetişen patatesler, hem sofralarımızı hem de geleneksel mutfağımızı zenginleştiriyor.

SOĞUK YAĞ İLE PATATES KIZARTMASI

MALZEMELER

Patates

Ayçiçek yağı

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri soyup, parmak şeklinde dilimliyoruz. 1 saat suda bekletiyoruz. İyice kuruluyoruz. Kızartma tenceresine patatesleri koyuyoruz. Üzerini geçecek kadar ayçiçek yağını soğuk olarak patateslerin üzerine döküyoruz. Harlı ateşte kapağı kapalı olarak 15 dakika kızartıyoruz. Sonra 5 dakika kapağı açık kızartmaya devam ediyoruz. Servis tabağına alıp sıcakken tuz serpiyoruz.

KIZARMIŞ ELMA DİLİM PATATES

MALZEMELER

2 adet patates

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı süt

Toz kırmızı biber

Kekik

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri sünger yardımıyla ovalayarak yıkıyoruz ve diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Yarım haşlanmış patatesleri dilimliyoruz. 10 dakika buzlukta soğutuyoruz. Bu sırada 2 yemek kaşığı mayonez, 1 çay bardağı süt, 1 kaşık unu, toz kırmızı biber ve tuz ile karıştırıyoruz. Soğumuş patates dilimlerini una buluyoruz. Fazla ununu atıyoruz. Patatesleri sosa buluyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Pembeleşince kağıt peçete üzerine alıyoruz. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz karıştırıyoruz. Kızarmış patateslerin üzerine serpiyoruz.

FIRINDA PATATES KIZARTMASI

MALZEMELER

4 adet patates

2 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

BAHARAT KARIŞIMI İÇİN

1/2 tatlı kaşığı kimyon

1/4 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

Karabiber

Sarımsak tozu

Kekik

YAPILIŞI: Patatesleri alacalı soyup bir kaba alıyoruz. Üzerine ılık su, karbonat ve tuz ilave ediyoruz, 15-20 dakika bekletiyoruz. Suyu süzüp patatesleri yıkıyoruz ve iyice kuruluyoruz. Üzerine kabartma tozunu, tuzu ve zeytinyağını ilave edip karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıyoruz. Fırından çıkmaya yakın baharat karışımını patatesler sıcakken ilave ediyoruz.