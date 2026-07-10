İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. Bugün yer fıstığı ile nefis tarifler hazırladım. En sevdiğim ise, yer fıstığı ezmesi. Kavanozlarda satılan yer fıstığı ezmesini evde kendimiz yapabiliriz. Yer fıstığı; B grubu vitaminleri, önemli protein grupları, bol miktarda potasyum, kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü yükselten yağ asitleri ve bol miktarda E vitamini içeriyor. İçerisine koyduğumuz fındık yağın da bol miktarda E vitamini var. Bal zaten tam bir şifa kaynağı. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.

YER FISTIKLI KURABİYE

MALZEMELER

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı

Un

ÜZERİ İÇİN:

Yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı kadar iri çekilmiş yer fıstığı

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp ele yapışmayacak ama sert olmayacak şekilde bir hamur hazırlayın. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alıp yuvarlayarak top şekli verin. Hazırladığınız topları önce yumurtanın beyazına, sonra iri çekilmiş yer fıstığına batırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. 170 derece fırında altı ve üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra tepside oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, yoksa sıcakken kırılabilir.

EV YAPIMI FISTIK EZMESİ

MALZEMELER

200 gr. yer fıstığı

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı fındık yağı

1/2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Yer fıstıklarını rondoda iki-üç dakika çekin. Balı, fındık yağını ve tuzu ekleyin, beş dakika daha çekin. Mutfak robotunuz ısındığında işlemi durdurun. 5-10 dakika bekleyin, beş dakika daha çekin. Rondoda ne kadar çok karıştırırsanız fıstığın yağı o kadar çok ortaya çıkar ve malzemeler birbirine karışır. Sürülebilir bir kıvam alana kadar bu çekme ve durdurma işlemine devam edin. Kavanoza ya da kapaklı bir kaba koyduğunuz fıstık ezmesini buzdolabında muhafaza edin.

YER FISTIKLI KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1-1.5 su bardağı yer fıstığı

YAPILIŞI: Öncelikle şeker ile yumurtaları bir kabın içinde iyice çırpın. Çok iyi karıştırmanız, kekin püf noktası. Sonra sütü ve yağı koyup bir miktar daha çırpın. Daha sonra unu, kabartma tozunu ve vanilyayı bir kapta karıştırıp eleyerek karışıma ekleyin. Önce düşük devirde sonra yüksek devirde iyice karıştırın. En son rondodan geçirdiğiniz yer fıstıklarını ekleyin ve yine karıştırın. İyice karışan kek karışımı koyu bir kıvamda olacak. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve kalıbı masaya vurarak hem eşit yayılmasını, hem de hava kabarcığı kalmamasını sağlayın. 160 derecede ısınmış fırında içi pişene kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişen keki fırından alın ve biraz soğuduktan sonra ters çevirerek kalıptan çıkarın.