İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kavun var... Kavun, tarihine baktığımızda sürüngen gövdeli bir bitki türüdür. Kabakgillerden bir bitki olan kavunun olgunlaşmamış hali de tüketilebilir. Olgun olmayan haline kabak denir. Metrelerce uzayabilen kavun kalın kabuklu, içi etli, sulu ve bol çekirdeklidir. Kavunun ana memleketi Orta Asya, İran ve Anadolu topraklarıdır. Türkiye'de ise Topatan, Hasanbey, Van kavunu, Altınbaş Kızılırmak, Ankara kavunu, Manisa Kırkağaç gibi kavun çeşitleri bulunmaktadır. Birçok kozmetik üründe dahi kullanılan kavun ülkemizde yaz ayları geldiğinde sıkça tüketilir. Kavunu genel olarak Asya ülkeleri üretmektedir. Kavun sıcak havayı sevdiği için yaz aylarında yetiştirilir. Kavunun olgunlaştığı, tatlı aromasından ve yumuşamasından anlaşılır. Kavunun tam olgunlaştığı; yumuşak ve beyaz bir çekirdeğe sahip olmasından, ayrıca yassı ve sarı yeşil renge bürünmesinden anlaşılır. Kavunun kokusu ve tadı sağlık açısından önemlidir. İçeriğindeki yüksek vitaminlerle yaşam kalitesini artırır. Kavunda A, B, C vitaminleri vardır.

RENGİ, KOKUSU FARKLI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprakla buluşturulan Kırkağaç kavunu, coğrafi işaret olarak tescillendi. Manisa'nın küçük bir ilçesi olan Kırkağaç halkı geçiminin tamamını kavun yetiştiriciliği yaparak kazanıyor. Türkiye'de adıyla söz ettiren tarım ürünü Kırkağaç kavunudur. Sıcaklarda soğuk soğuk yenilip içimizi ferahlatan Kırkağaç kavununun tarihine bakalım şimdi. Kırkağaç kavunu Orta Asya'dan 1300'lü senelerde tohum olarak getirilir ve Kırkağaç topraklarına ekilir. Bu arada Kırkağaç'ta çok daha önceleri pamuk üretildiği biliniyor. Kırkağaç kavununun meyvesini insanlar, çekirdeklerini tavuklar ve kabuklarını da büyük baş hayvanlar yiyerek faydalanır. Kırkağaç kavununun lezzeti, görüntüsü, rengi, kokusu ve dayanıklılığı, diğer yörelerimizde yetişen kavunlardan çok farklıdır.



FAYDALARI...

SİNDİRİMİ kolay olduğu için kavun faydalı bir meyvedir. Kavunun sağlığa en büyük yararı içeriğindeki zengin vitaminleridir. Bu şifalı meyve kırmızı kan hücrelerini uyararak vücudu güçlendirir. Kavunun faydalarını aşağıda şöyle sıralayabiliriz:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İnsomnia, yani uykusuzluk sorununa iyi gelir.

Kavun, kalp ve damar sağlığını korumada yararlıdır.

Kavun, göz sağlığını korur.

Kavun, kanseri önleyebilir.

Diyabetik nefropatiyi önler.

Kavun, stresle mücadele etmeye yardımcı olur.

Bu şifalı meyve bağırsağa iyi gelir. Özellikte kabızlık durumunda faydalıdır.





HANGİ VİTAMİNLER MEVCUT?



B1 vitamini

B3 niasin

B5 pantetokin asit

B6 pridoksin

E ve K vitamini

Sodyum

Potasyum

Magnezyum

Demir

Bakır

Alfa-beta karotenleri



KAVUNLU DONDURMA



MALZEMELER

1 kavun

1 yemek kaşığı bal

Yarım çay bardağı şeker

3 damla limon

YAPILIŞI: Kavunumuzun çekirdeğini ayıklayıp kabuğunu soyuyoruz ve küp küp doğruyoruz. Balımızı da ekleyip mikserle püre haline getiriyoruz. Kavuna şekeri ekleyip şeker içinde kaybolana kadar mikserden geçiriyoruz. En son 3 damla limon suyu ekleyip karıştırıyoruz ve kaplarımıza boşaltıp ağzını kapatıp derin dondurucuya koyuyoruz. Donunca dilediğimiz şekilde servis ediyoruz.