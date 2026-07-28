İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, memleketim Çeşme'den sesleniyorum size. Çeşme denilince hemen akla çocukluğumun nefis lezzeti kumru geliyor. Kumru, Çeşme'nin sembol mutfak tatlarından tabii ki sadece biri. Gerçek kumru ekmeğinin hamuru nohut mayası ile hazırlanıyor ve şekli verildikten sonra ilk önce pekmezli suya, ardından da susama batırılıyor. Ben de ona çok yakın olan bir reçete hazırladım sizler için. Bilenler bilir; İzmirliler çekirdeğe çiğdem, domatese domat, mısıra darı der. İzmirlilerin gastronomi şifrelerini çözebilmek için bir müddet onlarla yaşamınız yeterli. Biz İzmirliler kumru sandviçi bazen yengen, bazen de çift sayazlı yeriz. Krem peyniri ya da tulum peynirini ızgarada kızartınca olur size sayaz. Sayazlı kumrunun da tadına doyum olmaz. Bakalım yengen nasıl oluyormuş? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YENGEN KUMRU



MALZEMELER

1 adet sosis

3 adet salam

5-6 dilim sucuk

4 dilim kaşar peyniri

2-3 dilim domates

Tereyağı

YAPILIŞI: Sucukları halka halka doğruyoruz. Sosisi ve salamı jülyen dilimliyoruz. Teflon tavaya biraz tereyağı koyup sosis, salam ve sucukları soteliyoruz. Kumru ekmeğini ortadan ikiye kesip tost makinasında kızartıyoruz. Kızarmış ekmeklerin üzerine tereyağı sürüyoruz. Kaşar peynirlerini üzerlerine koyup peynirlerin erimelerini sağlıyoruz. Erimiş kaşarın üstüne sırayla kızarmış salamları diziyoruz, salamların üstüne sosisleri, sosislerin üstüne de sucukları koyuyoruz. Sucukların üstüne de iki ince dilim domates koyuyoruz. Diğer parçayı üzerine kapatıyoruz.



KUMRU EKMEĞİ



MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket toz maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet oda sıcaklığında yumurta

Pekmez (Üzerine sürmek için)

Susam

YAPILIŞI: İlk olarak süt, toz maya ve şekeri bir kaba koyuyoruz. Ardından unun yarısını ilave edip karıştırıyoruz. Kalan malzemeleri ve kalan unu ilave ederek hamuru yoğuruyoruz. Üzerini streç ile kapatıyoruz ve bir saat mayalanmak üzere ılık bir ortamda bekletiyoruz. Kumru şeklini verip yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Yarım saat kadar tepside de mayalanan hamurun üzerine pekmez sürüp susam serpiyoruz. 200 derece fırında pişiriyoruz.



KAHVALTILIK KUMRU



MALZEMELER

Kumru ekmeği

1 adet yeşil biber ve domates

100 gr. tulum peyniri

1 adet salatalık

YAPILIŞI: Kumru ekmeğini ortadan kesip malzemeleri içine dilimleyip kapatıyoruz.